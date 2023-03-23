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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي توضح المنح التنافسية المقدمة من كوريا طبقا للبرنامج التنفيذي

المنح والبعثات
المنح والبعثات

 

 

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منحًا للحصول على درجتى الماجستير و الدكتوراه مقدمة من جمهورية كوريا في المجالات الآتية : (علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى –  بناء شبكات والاتصالات والمعلومات – الامن السيبرانى ـــــ  علوم الهندسة البحرية –  الميكانيكية – الكهربية – الهندسة الصناعية  – العلاج الطبيعى –  دراسة اللغة الكورية وآدابها ،  وكذلك التخصصات التى تخدم رؤية مصر 2030)   .

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وأوضحت أن شروط التقدم للمنحة :

- أن يكون المرشح مصري الجنسية ويعمل بإحدى الجهات المدرجة بخطة البعثات .

- ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عام. ألا يزيد السن عن 30 عاما بالنسبة للماجستير .

- ألا يزيد عن 33 عاما للدكتوراه عند تاريخ بدء الاعلان.


وأوضحت أنه بالنسبة للماجستير :

- إذا كان مسجلاً للماجستير فلا تزيد  مده  التسجيل عن عام عند تاريخ بدء الاعلان·


وأشارت إلى أنه بالنسبة للدكتوراه :

- فى حالة إذا كان المتقدم قد قام بتسجيل  موضوع رسالة  الدكتوراه لا تزيد مده التسجيل عن 18شهر وفقًا لموافقة اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 6/5/2021 .

- وفى حالة إذا كان غير مقيد لدرجة الدكتوراه يجب الا تزيد مدة حصوله على الماجستير عن عامين فى تاريخ بدء الإعلان.

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