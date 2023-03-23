التعليم العالي توضح المنح التنافسية المقدمة من كوريا طبقا للبرنامج التنفيذي

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منحًا للحصول على درجتى الماجستير و الدكتوراه مقدمة من جمهورية كوريا في المجالات الآتية : (علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى – بناء شبكات والاتصالات والمعلومات – الامن السيبرانى ـــــ علوم الهندسة البحرية – الميكانيكية – الكهربية – الهندسة الصناعية – العلاج الطبيعى – دراسة اللغة الكورية وآدابها ، وكذلك التخصصات التى تخدم رؤية مصر 2030) .

وأوضحت أن شروط التقدم للمنحة :

- أن يكون المرشح مصري الجنسية ويعمل بإحدى الجهات المدرجة بخطة البعثات .

- ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عام. ألا يزيد السن عن 30 عاما بالنسبة للماجستير .

- ألا يزيد عن 33 عاما للدكتوراه عند تاريخ بدء الاعلان.



وأوضحت أنه بالنسبة للماجستير :

- إذا كان مسجلاً للماجستير فلا تزيد مده التسجيل عن عام عند تاريخ بدء الاعلان·



وأشارت إلى أنه بالنسبة للدكتوراه :

- فى حالة إذا كان المتقدم قد قام بتسجيل موضوع رسالة الدكتوراه لا تزيد مده التسجيل عن 18شهر وفقًا لموافقة اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 6/5/2021 .

- وفى حالة إذا كان غير مقيد لدرجة الدكتوراه يجب الا تزيد مدة حصوله على الماجستير عن عامين فى تاريخ بدء الإعلان.