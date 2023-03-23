إضافة جديدة للقوة الناعمة.. كيف تستفيد القاهرة من مركز مصر الثقافي بالعاصمة الإدارية؟

تخطو الدولة المصرية خطوات ثابتة نحو الأزدهار الثقافي، وخاصة عقب افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وشيخ الأزهر الشريف فضيلة الدكتور أحمد الطيب، وعدد كبير من رجال الدولة.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح المركز الثقافي بالعاصمة الإدارية الجديدة التحية والتهنئة للشعب المصري بمناسبة شهر رمضان قائلا " كل سنة وأنتم طيبين، بشكر الشباب واليد العافية، زي ما انتم شايفين من سنين كانت أرض صحراء، شوفتوا بقت إزاي".

وجاء ضمن الشرح المفصل لمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة أن المشروع يوجد في قلب الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويحده طريق رقم 11 ، ومن جهة الشمال المحور الرئاسي.

أكبر مركز ثقافي إسلامي بأفريقيا

ويضم المركز الثقافي الإسلامي أكبر مسجد في أفريقيا ويحمل إسم “مسجد مصر” ويسع 130 ألف مصلي، بلغ مساحة مسجد مصر، 19100 متر مربع ويحتوي على 3 مداخل رئيسية يعلوها قبب إسلامية بالإضافة الي مدخل خدمي رابع ويضم مكتبة كبيرة جدا بها عدد كبير من الكتب تحتوي على تعاليم الدين الإسلامي والتفسيرات للآيات القرآنية والأحاديث الشريفة وأيضا تفسيرها، وكتب الأئمة وغيرها من الكتب الإسلامية، ويتكون المسجد من 6 قاعات تبلغ مساحة القاعة الواحدة 350 م2 ، و صحن الصلاة بمساحة 9600 متر مربع ويسع 12000 مصلى، يعلو كل قاعة داخل المسجد قبة إسلامية ، ويتميز المسجد بفراغات خدمية مختلفة ومتنوعة .

حصل المسجد على ثلاث شهادات عالمية في المقاسات المختلفة من موسوعة جينيس، أول شهادة حصل عليها المسجد من المنبر الداخلي لارتفاعه 16 مترا و45 سم، وتبلغ الساحة العلوية مساحة كبيرة تسع 40 ألف مصلٍ، والساحة السفلية 55 ألف مصلٍ، و مأذنتين للمسجد بإرتفاع حوالي 140 مترًا عن سطح الساحة العلوية، تبلغ المساحة الكلية للواحدة 1600 م2.

المركز الثقافي يضم 160 محلا تجاريا تخدم المصلين بالأضافة إلى ألفي مصل داخل المسجد الثقافي الإسلامي، وساحة علوية تتسع لـ 55 ألف مصل، ويبلغ عدد المصليين في المسجد نفسه لنحو 12 ألف مصلي، والساحة الشمالية والسفلية تسع إلى 61 ألف مصل، بإجمالي 130 ألف مصل للمسجد بالكامل.

أهمية افتتاح مركز مصر الثقافي

وخلال حفل افتتاح المركز الإسلامي بالعاصمة الإدارية قدم الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، التهنئة إلى الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المبارك، وتمنى الطيب أن يلهم الله الإنسانية رشدها وصوبها وأن يمن علينا خلال الشهر الكريم بالخير واليمن والبركات.

وأشار الإمام ، أنه من الفأل الحسن أن يتم افتتاح مركز مصر الثقافي الإسلامي في أول أيام شهر رمضان المبارك، وقال أن العلم في حياة الأنسان سلاح ذو حدين أما نافع أو يقضي على البشرية جميعا .

أهم المشروعات بالعاصمة الإدارية

من جانبه أشاد النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع مركز مصر الثقافي الإسلامي الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة قائلا " المركز الثقافي يعد إنجازًا كبيرًا ومن أهم المشروعات التي تم إنشاؤها في العاصمة الإدارية الجديدة".

وأضاف خليل في تصريحات لـ " صدى البلد" أنه حضر الافتتاح المشرف للمركز الثقافي بالعاصمة الإدارية، والمكان الذي له قيمة وحضور كل الاطياف الفكرية والسياسية، والمجهز بأحدث الإمكانيات العالمية ليكون مركزا بمستوى عالمي يهدف إلى النمو الفكري والثقافي والديني والاجتماعي.

وأكد خليل أن المركز يضيف مساحة جديدة لقوة مصر الناعمة فى مصر وافريقيا، و فخر للإسلام والمسلمين أمام العالم بأكمله، ومازال السعي وراء تطوير هذا المركز أكثر من ذلك في المستقبل القريب.