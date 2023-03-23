الرئيس تفقده .. مشهد مهيب لأضواء مركز مصر الإسلامي وهي تعانق السماء

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مركز مصر الإسلامي الثقافي بالعاصمة الأغدارية الجديدة.

وأجرى الرئيس السيسي جولة تفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها في العاصمة الإدارية بالسيارة، وأظهرت اللقطات حجم الإنجاز في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأظهرت اللقطات مشهد مهيب ورائع للأضواء وهي تعانق السماء في مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى حي المال والأعمال لتناول السحور مع العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويفتتح الرئيس السيسي مركز مصر الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة .