شاهد.. مصرع رئيس التعليم الابتدائي بالغربية بحادث سير

شهد الطريق الفرعي "طنطا _ المحلة" بمحافظة الغربية مساء اليوم وفاة رئيس التعليم الابتدائي بمديرية التربية والتعليم في حادث انقلاب سيارة ملاكي بشكل مفاجئ قبيل صلاة المغرب أثناء صيامه أمام كارفور وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفي المنشاوي بطنطا.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول وفاة المدعو حمدي الرفاعي مدير التعليم الابتدائي بمديرية التربية والتعليم بطنطا أثناء قيادته السيارة الملاكي بخط "طنطا _ المحلة" أمام كارفور بنطاق المركز.



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفي المنشاوي.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلي ذويها لدفنها بمقابر أسرته.