رغم الخلاف.. ماكرون يلتقي ميلوني في بروكسل

خلال لقاء على هامش قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مساء أمس الخميس، وبحثا عدة ملفات منها الهجرة والصناعة والفضاء، حسب ما أعلن الإليزيه.

ويعد هذا اللقاء الثاني بينهما بعد لقاء أول بروما في أكتوبر 2022 عندما تولت ميلوني منصبها، وذلك بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الجمعة.

من جهة ثانية، أكد ماكرون وميلوني مجددا "عزمهما على دعم أوكرانيا ضد روسيا، ورحبا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لتزويد الأوكرانيين بالذخيرة والصواريخ التي يحتاجونها، وذلك بفضل الصناعة الأوروبية".

وشكلت قضية الهجرة مصدر توترات ثنائية قوية في نوفمبر 2022.

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة رفضت استقبال السفينة الإنسانية أوشن فايكنج و230 مهاجرا كانوا على متنها. وسمحت باريس للسفينة بالرسو في فرنسا، لكنها نددت بسلوك روما "غير المقبول".

وعلقت باريس إثر ذلك خططها لاستقبال 3500 لاجئ موجودين في إيطاليا، وهو ما جعل ميلوني تندد بما اعتبرت أنه رد فعل فرنسي "عدواني" و"غير مبرر".

وفي فبراير، اعتبرت ميلوني أن الدعوة التي وجهها ماكرون لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتوجه إلى باريس عشية قمة أوروبية "جاءت في وقت غير مناسب". وأفادت وسائل إعلام إيطالية وقتها بأن ميلوني لم تتقبل عدم دعوتها إلى عشاء جمع ماكرون وزيلينسكي والمستشار الألماني أولاف شولتز.