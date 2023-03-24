موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة

يستقبل المواطنون في مدن ومراكز وقرى محافظة القليوبية ، موعد أذان المغرب ثاني أيام شهر رمضان الكريم اليوم الجمعة ، وفق إمساكية رمضان المعلنة من هيئة المساحة المصرية.



ووفقا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإنّ موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة الموافق 24 -3 -2023، ثانى أيام رمضان، سيكون الساعة 06:9 مساء، وعدد ساعات الصيام يصل إلى 14 ساعة ، وفقاً لإمساكية شهر رمضان 1444.



وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في قرى محافظة القليوبية، وفق إمساكية رمضان وموعد أذان المغرب في القليوبية اليوم كالتالي: السحور:7 :02 صباحا ، والإمساك: 04:07 صباحا ، وأذان الفجر: 04:27 صباحا ، والشروق: 05:54 صباحا ، والظهر: 12:01 مساء ، والعصر: 03:30 مساء ، والمغرب: 06:09 مساء ، والعشاء 07:26 مساء.