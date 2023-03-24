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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة

موعد أذان المغرب
موعد أذان المغرب

يستقبل المواطنون في مدن ومراكز وقرى محافظة القليوبية ، موعد أذان المغرب ثاني أيام شهر رمضان الكريم اليوم الجمعة ، وفق إمساكية رمضان المعلنة من هيئة المساحة المصرية.

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ووفقا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإنّ موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة الموافق 24 -3 -2023، ثانى أيام رمضان، سيكون الساعة 06:9 مساء، وعدد ساعات الصيام يصل إلى 14 ساعة ، وفقاً لإمساكية شهر رمضان 1444.


وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في قرى محافظة القليوبية، وفق إمساكية رمضان وموعد أذان المغرب في القليوبية اليوم كالتالي: السحور:7 :02 صباحا ، والإمساك: 04:07 صباحا ، وأذان الفجر: 04:27 صباحا ، والشروق: 05:54 صباحا ، والظهر: 12:01 مساء ، والعصر: 03:30 مساء ، والمغرب: 06:09 مساء ، والعشاء 07:26 مساء.

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