وكيل صحة القليوبية: تدريب الأطباء علي أساليب مكافحة العدوى وحصر للأدوية بالمستشفيات

عقد الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية اجتماعا تنظيميا مع مديري المستشفيات الغير تابعة لمديرية الشئون الصحية مثل المستشفيات التابعة للأمانة العامة، والمستشفيات التعليمي التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والمستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحي، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.



وقالت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية أن الاجتماع جاء باعتبار أن جميع مستشفيات القليوبية تندرج تحت كيان طبي واحد برعاية وزارة الصحة، حيث ناقش وكيل الوزارة عدة نقاط أثناء الاجتماع أهمها تقديم مقترح تكامل للرعايات بين جميع مستشفيات المحافظة، والتأكيد علي مجانية الخدمات المقدمة بالاستقبال والطوارئ.

وتابعت المديرية أنه تم التأكيد علي وضع خصائص واضحة لدخول وخروج الحالات من الرعاية المركزة، وكذلك التأكيد علي حسن معاملة المرضي وتفعيل خدمة المواطنين وسرعة الفحص والرد علي الشكاوى، والتزام جميع العاملين بالأقسام الحرجة بالبروتوكولات العلمية، والتأكيد علي التدريب العملي لخطط الطوارئ في حالة حدوث كارثة.



كما تضمن الاجتماع مناقشة آلية العلاج علي نفقة الدولة بمستشفيات التأمين الصحي، ومناقشة التنسيق بين هيئة الإسعاف والمستشفيات، وبعض المعوقات التي تواجه الإسعاف في نقل المرضي للمستشفيات والعمل علي حلها، والتأكيد علي تسجيل حالات الرعاية والحضانات علي المنظومة والتحديث المستمر، وضرورة تسجيل حالات الحضانات والرعايات التي تحتاج إلي إحالة لمستشفيات أخري، علي منظومة المشروع القومي للرعايات والحضانات.



وأسفر الاجتماع عن عدة توصيات أهمها تدريب الأطباء علي أساليب مكافحة العدوي، وعمل سيناريو لأزمة افتراضية وكيفية التصرف بها في كل مستشفي، وحصر لجميع الأدوية والمستلزمات وعمل برنامج مخزني لتحديد الاحتياجات والنواقص.