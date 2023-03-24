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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الجيش الأمريكي بعد دخول مدمرة بحر الصين الجنوبي

صدى البلد

قال الجيش الأمريكي، ردا على انتقادات من الصين بشأن إعادة مرور المدمرة الأمريكية يو إس إس ميليوس في مياه جزر شيشا ببحر الصين الجنوبي، إن السفينة تصرفت وفقا للقانون الدولي.

وقالت قيادة الأسطول الأمريكي السابع، في بيان، ”في 24 مارس، دافعت مدمرة الصواريخ يو إس إس ميليوس عن حقوقها وحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي بالقرب من جزر شيشا وفقًا للقانون الدولي”.

وأضاف: “ستواصل الولايات المتحدة الدفاع عن الحقوق والحريات في البحر. لا يجوز ترهيب أي عضو في المجتمع الدولي أو إجباره على التنازل عن حقوقه وحرياته".

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وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كيفي، إن المدمرة يو إس إس ميليوس دخلت اليوم الجمعة مرة أخرى مياه جزر شيشا المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، مما يضر بسيادة الصين وأمنها، وطالبت بكين واشنطن بوقف مثل هذه الاستفزازات.

الولايات المتحدة واشنطن الصين الجيش الأمريكي بحر الصين الجنوبي

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