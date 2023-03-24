وكيل سابق بالأوقاف: شهر رمضان بداية اتصال الوحي الإلهي بالأرض ونزول القرآن

كشف الشيخ محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، خصائص وفضل الصيام والتعبد في الشهر الكريم.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف الأسبق خلال حواره مع برنامج “كلمة السر” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن بداية اتصال السماء بالأرض وأول آيات من القرآن الكريم نزلت في شهر رمضان حينما كان النبي محمد صل عليه وسلم يتعبد في غار حراء قبل البعثة النبوية بقوله تعالى « اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ».

صيام شهر رمضان

وأكد وكيل وزارة الأوقاف الأسبق أن صيام شهر رمضان يأتي احتفالا بمناسبة نزول القرآن الكريم بداية الاتصال الآلهي بالأرض في رمضان، مضيفا أن الاحتفال بتلك المناسبة يتجدد كل عام في شهر رمضان من خلال الصيام.

وحث الشيخ محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، على استقطاع جزءا من اليوم لقراءة القرآن، مؤكدا أن الثواب يتضاعف في شهر رمضان ليتجاوز 700 ضعف عن الأيام العادية.