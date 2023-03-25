اخبار التوك شو.. السيسي يعلن مفاجأة سارة لـ أهالي القاهرة الكبرى..الأرصاد تفجر مفاجأة عن مناطق سقوط الأمطار في 6 محافظات

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

حلمي بكر: حظي حلو مع الستات.. والكل زارني في المستشفى

قال الموسيقار حلمى بكر،: "حظي حلو في الستات، وكلهم زاروني في المستشفى، وعمري ما انحنيت لإنسان غلط في حقي منهم، مضيفا: زيارة نجلتي ريهام في المستشفى بعث فيه الأمل مرة أخرى، مضيفا: دعيت ربنا يمد في عمري ولو ثواني واللي عملته معايا خلاني أبكي



السحب تتكاثر.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن مناطق سقوط الأمطار في 6 محافظات

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



الدكتور أحمد عمر هاشم يكشف الحالات التي لا يجوز فيها الصيام.. فيديو

كشف الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، الهدف من صوم شهر رمضان المبارك، وما هي الحالات التي لا يستحب فيها الصوم.



المفتي يوضح حكم من لا يستطيع الصيام بسبب المرض.. فيديو

قال الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، إن إفطار المسلم في أثناء شهر رمضان كاملا؛ بسبب المرض وعدم قدرته على القضاء -حال شهادة الطبيب- يُخرِج المسلم فديةً طعام مسكين، عن كل يوم، ويجوز إخراجها يومًا بيوم، أو إجمالًا تقديمًا أو تأخيرًا.





أمطار رعدية مستمرة.. الأرصاد تصدم المواطنين عن طقس الساعات المقبلة

أذاع برنامج نشرة الأخبار، المذاع عبر التلفزيون المصري، تقريرا مصورا عن حالة الطقس خلال اليومين المقبلين، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، مشيرا إلى أن البلاد تشهد حالة من التقلبات الجوية والتي تستمر حتى السبت المقبل.



أوس أوس : وفاة ابنى اختبار من ربنا وزادت علاقتي بزوجتي

أكد الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، عدم صحة ما يشاع عن أن وفاة نجله تسببت في محاولة طلاقه لزوجته، قائلا: "شائعة غير صحيحة، ومتمسك بزوجتي وما مريت به اختبار من ربنا".



مشادة بين رانيا يوسف وبسمة وهبة.. والمذيعة: فضحتينا في إسبانيا بسبب رئيس برشلونة

قال الفنانة رانيا يوسف، إنها لا تستبعد ان تعيش خارج القاهرة، وتفضل العيش في أسوان، لكنها في الوقت ذاتها لا يمكنها الرحيل عن مصر، حتى وإن كانت تحرص على زيارة إسبانيا من فترة لأخرى، وذلك خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور".



بـ65 جنيها .. تراجع في أسعار الدواجن مع ثاني أيام رمضان 2023

تراجعت أسعار الدواجن بقوة في ثاني أيام شهر رمضان، إذ وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء التسمين لنحو 62 جنيهًا في المزرعة، ليبدأ سعر الكيلو للمستهلك من 65 جنيهًا ويصل حتى 72 جنيهًا، وهبط سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى 65 جنيهًا ويصل سعره للمستهلك لـ72 جنيهًا.



الرئيس السيسي: كل ما بنفتح شرايين بنسهل على الناس

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، فيديو يعرض جولة تفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسي للأعمال الإنشائية لعدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.



الرئيس السيسي يعلن مفاجأة سارة لـ أهالي القاهرة الكبرى.. فيديو

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، فيديو يعرض جولة تفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسي للأعمال الإنشائية لعدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.



مفاجأة صادمة .. جسم الإنسان يحوي مادة مسرطنة تنشط بالتدخين | فيديو

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، الصائمين من خطورة التدخين، نظرا لما يسببه من مضاعفات على الجسم.

