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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المواجهة تقترب.. الغرب يتخذ مواقف أكثر عدائية وروسيا تلوح بـ «النووي»

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير

قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى منذ قليل مقابلة تلفزيونية أكد خلالها أن بلاده أرسلت 10 طائرات قادرة على حمل الأسلحة النووية التكتيكية إلى بيلاروسيا.

وأوضح "مشيك" أن الرئيس بوتين أشار إلى أنه في حال قدّم الغرب قذائف يورانيوم منضب إلى أوكرانيا فإن روسيا سترد على هذه الخطوة، مؤكدًا امتلاك بلاده مئات الآلاف من هذه القذائف.

وأضاف أن الرئيس الروسي اعتبر هذه القذائف في حال استخدمتها القوات الأوكرانية ستؤثر سلبًا على العناصر الأوكرانية أولًا وعلى البيئة وأراضي المنطقة التي ستستخدم فيها قذائف اليورانيوم.

وحول مواصلة الغرب تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى أوكرانيا، اعتبر "بوتين" أن هذه الأسلحة هدفها إطالة أمد الصراع، وأنها لن تغير من مسار العملية العسكرية، وفق مراسل "القاهرة الإخبارية".

وعن الرأي العام الدولي حول ما أعلنه الرئيس الروسي منذ قليل، أكد "مشيك" استنكار هذه الخطوات، وأنه على ما يبدو أن روسيا حازمة واتخذت مواقف تصعيدية خلال الأيام القليلة الماضية خصوصًا بعد زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج، إلى العاصمة الروسية موسكو.

ووفق الخبراء فإنه على ما يبدو، فإن روسيا الآن تشعر بخطر حقيقي نتيجة الخطوات غير المدروسة من قِبل الغرب، وأن المواجهة العسكرية التي كان يتم الحديث عنها في الداخل الروسي بين روسيا والغرب على ما يبدو أنها ستكون قريبة نتيجة أن الغرب يتخذ خطوات أكثر عدائية تجاه روسيا.

وأضاف "مشيك" أن الخبراء الروس يرون أن روسيا لن تسمح للغرب بمواصلة اتخاذ هذه الخطوات، وأن القوات الروسية ستواصل العملية العسكرية وأن هناك ردود أفعال روسية في الميدان العسكري ستكون مفاجأة أكثر وحاسمة.

روسيا العملية العسكرية المعدات العسكرية الأوكرانية القذائف يورانيوم حسين مشيك

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