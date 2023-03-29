التعليم العالي توضح تفاصيل الحصول على دبلوم في الدراسات العليا من الهند 2023/2024

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إفادة وزارة التعاون الدولى بأنه فى ضوء التعاون والتنسيق المستمر مع الحكومة الهندية لتعظيم

الاستفادة من برنامج القدرات لتدريب الكوادر الحكومية المصـرية بأن الجانب الهندى سوف ينظم دبلوم في الدراسات العليا أونلاين بعنوان:

End Date Start Date Course Title Institute Name NU

2024 2023 Agricultural Extension MANAGE 1

2024 2023 Agri-Warehousing

Management

وأوضحت أنه للإطلاع على كافة شروط وتفاصيل البرنامج الواردة على الموقع الإلكترونى الخاص بالدورات التدريبية الهندية http://www.manage.in ، وذلك علمًا بأنه يتم التسجيل و استيفاء البيانات على هذا الموقع وسيتم الإختيار عن طريق الجهات الهندية وسيقوم الجانب الهندى بالتنسيق مع من يقع عليهم الإختيار من المرشحين مع الإلتزام بالمصروفات الدراسية المقررة والمنشورة على هذا الموقع.



وأضافت انه فى حالة وجود أى استفسار يمكن التواصل مع مسئولى البرامج بالسفارة الهندية على رقم227360052 ، للحصول على مزيد من المعلومات، وذلك علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.