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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة بنها يفتتح فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

افتتح الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها ، فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم والتى نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت شعار "رمضان يجمعنا" بملاعب الجامعة بكفر سعد.

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جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة ، والدكتور هانى زكريا وكيل كلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإبراهيم عبدالله مدير إدارة النشاط الرياضى.
 

وتقام فعاليات الدورة فى الفترة من 28 مارس وحتى 9 أبريل المقبل بمشاركة 20 فريقًا ، يمثلون 16 كلية بالجامعة ، ومقر الجامعة بالعبور ، وفريقاً لطلاب ذوى الهمم بالجامعة ، وفريقاً للطلاب الوافدين ، بالإضافة الى مشاركة فريقا من دارالأيتام ببنها.
 

وحرص الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها على مشاركة الطلاب في فعاليات افتتاح الدورة الرمضانية، وحثهم على بذل الجهد والتنافس الرياضي الشريف.


واكد رئيس الجامعة أن اهتمام الجامعة بالرياضة يأتي من منطلق آثارها الإيجابية على الصحة العقلية والنفسية للطلاب بهدف إعداد جيلاً من الشباب واعياً مستنيراً يعمل لصالح مجتمعه ووطنه ، مشيدا بالروح الرياضية التي يتحلى بها طلاب جامعة بنها.

جامعة بنها رئيس جامعة بنها خدمة المجتمع وتنمية البيئة طلاب ذوي الهمم الروح الرياضية

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