رئيس جامعة مطروح: "ريادة الأعمال" نجح في تحويل الابتكارات لمشروعات قابلة للتطبيق

أشاد الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح بدور مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، في دعم ومساعدة رواد الأعمال والمبتكرين وأصحاب المشروعات من طلاب الجامعة والمجتمع المحلي.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة مطروح في جلسته الواحدة والستين، اليوم الأربعاء بحضور الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، ورجل الأعمال أحمد حبون عضو المجلس، وذلك بمقر الحرم الجامعي الجديد.

وأضاف أن مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة نجح في تحويل الأفكار والابتكارات إلى مشروعات قابلة للتطبيق، وخلق بيئة للتواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين.

وأشار أن ذلك يأتي انطلاقا من دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي وإقليم مطروح ككل.