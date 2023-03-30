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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مادلين طبر: الست لازم تعرف حدودها.. وزوجي عمره ما ضربني

مادلين طبر
مادلين طبر

قالت الفنانة  مادلين طبر، إنها تعلمت من والدها العديد من الصفات الجميلة نظرا لطبيعة حياته العسكرية، من بينها الطاعة وحب القيادة وتحمل المسئولية واتخاذ القرارات الحاسمة، مما ساهم في تفوقي دراسيا وساعدني كثيرا في حياتي العملية.

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وأضافت مادلين طبر خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "الست لازم تعرف حدودها وتكون مطيعة، ولا توجد  ندية أو مقارنة بين الرجل والمرأة، وزوجي عمره ما ضربني لأني عارفه حدودي، الست لازم توصل في مرحلة إلى الهدوء.    

 

وأوضحت مادلين طبر أنها عاشت طفولة كلها شقاء وتعب لأنها تكبر أشقائها فكانت بمثابة الأم لهم، فلم تكن حياتها سهلة، وكنت متفوقة دراسيا ودائما تحصد المركز الأول. 
 

مادلين طبر الفنانة مادلين طبر خط احمر محمد موسى الحدث اليوم المركز الأول

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