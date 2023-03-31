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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم الوداع.. المريخ السوداني يفجر مفاجأة قد تقلب الموازين بمجموعة الزمالك

الزمالك والمريخ السوداني
الزمالك والمريخ السوداني

فجر المصري نصر عزام، محامي نادي المريخ السوداني، مفاجأة مدوية قد تطيح بفريق الترجي التونسي خارج دوري أبطال إفريقيا، رغم ضمان التأهل رسميا إلى الدور المقبل.

كان نادي المريخ السوداني تقدم بشكوى إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، باحتساب نتيجة مباراة الترجي في الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا، لصالحه بسبب إجراء الفريق التونسي 5 تغييرات في 4 توقفات وهو مخالف للقانون، وكلف نصر عزام بمتابعة الشكوى، وفقا لتقارير صحفية سودانية.

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وكتب نصر عزام عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" مشاركة أحمد رفعت مع نادي فيوتشر في بطولة إفريقيا تكون قانونية في حالة تم إعادة تسجيل اللاعب في قائمة النادي الأفريقية وهو ما يمكن أن تتأكد منه لجنة الانضباط من نظام التسجيل بالاتحاد الافريقي".


أضاف:" متوقع لجنة الانضباط تصدر قرارا  في قانونية مشاركة أحمد رفعت وأيضا قضية مباراة المريخ السوداني والترجي التونسي بعد انتهاء الجولة الأخيرة، بعد تقديمنا شكوى لصالح نادي المريخ والتي يمكن أن يكون لها تأثير على صعوده في حالة اعتماد فوزه بالمباراة ووفقا لنتائج الجولة الأخيرة.

نصر عزام

 

يذكر أن قرار الكاف بشأن شكوى المريخ ضد الترجي، لن يؤثر على موقف الزمالك في البطولة، حيث ودع الفارس الأبيض البطولة رسميا حتى ولو احتسب الكاف نقاط لقاء الترجي والمريخ السوداني في الجولة الأولى، لصالح المريخ.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره المريخ السوداني، اليوم الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وودع الزمالك المريخ البطولة رسميا قبل جولة من دور المجموعات، بينما صعد الترجي وشباب بلوزداد الجزائري عن المجموعة الرابعة.

ترتيب المجموعة الرابعة:

1- الترجي: 10 نقاط

2- شباب بلوزداد: 9 نقاط

3- المريخ: 5 نقاط

4- الزمالك: 4 نقاط

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