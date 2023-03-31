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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال أفريقيا.. الزمالك يتقدم بثنائية والمريخ يقلص الفارق بعد 20 دقيقة

مباراة الزمالك والمريخ
مباراة الزمالك والمريخ

واصل فريق الزمالك التقدم امام المريخ السوداني بهدفين مقابل هدف بعد مرور 20 دقيقة فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد القاهرة في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بدأ اللقاء بضغط هجومي من جانب لاعبي الزمالك واحرز مصطفى شلبي الهدف الاول فى الدقيقة الاولى بعد تلقيه تمريرة من احمد بلحاج انفرد خلالها بحارس المريخ وسددها فى الشباك.

ونجح ناصر منسي فى تسجيل الهدف الثاني لصالح الزمالك بعد دقيقتين ثم قلص الفارق المريخ السوداني من تمريرة سحرية سجلها رمضان عجب فى شباك محمد صبحي فى الدقيقة السابعة. 

وكاد ناصر منسي مهاجم الزمالك ان يضيف الهدف الثالث فى الدقيقة 12 بعدما سدد كرة قوية برأسه تصدى لها محمد مصطفى حارس المريخ السوداني وتابعها حسام عبد الجواد ويمسك بها الحارس السوداني.

مرر سيف جعفر كرة طولية الي زيزو فى الدقيقة 17 الا ان نجم الزمالك لم يتمكن من اللحاق بها وتضيع فرصة خطيرة الفارس الأبيض. 

ومنح حكم اللقاء بطاقة صفراء ضد لاعب المريخ سيلفا عقب عرقلته مصطفى شلبي لاعب الزمالك فى الدقيقة 18 .

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد المقصود عن التشكيل الذي سيخوض به الزمالك مواجهة المريخ السوداني .

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ويضم تشكيل الزمالك امام المريخ السوداني كل من:


حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : سيد عبد الله "نيمار" - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - أحمد بلحاج - سيف جعفر

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد وعمر جابر ومحمد طارق و محمود شبانة ومحمد حسام "بيسو" و عبد الله محمد و محمود عبد الرازق "شيكابالا" وإبراهيما نداي ويوسف أسامة نبيه.

فيما أعلن البرازيلي هيرون ريكاردو، المدير الفني لنادي المريخ السوداني، تشكيل فريقه أمام الزمالك، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وجاء تشكيل المريخ السوداني كالتالي:


حراسة المرمى: محمد المصطفى

خط الدفاع: أليكس سيلفا - صلاح نمر - سيرجيو رافائيل - بخيت خميس

خط الوسط: محمد الرشيد - وجدي عوض - محمد التكت - ماتيوزو

خط الهجوم: رمضان عجب - باولو سيرجيو

 

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