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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يرفض الإفطار بعد تبديله أمام مانشستر سيتي.. شاهد

صلاح وفان دايك
صلاح وفان دايك

رفض النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، الإفطار بعد تبديله أمام مانشستر سيتي في المباراة التي أقيمت منذ قليل على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة 29، من مسابقة الدوري الإنجليزي.


وغادر محمد صلاح أرضية الملعب في الدقيقة 70، وحل الأوروجوياني داروين نونيز بديلا له.


ورفض محمد صلاح الحصول على زجاجة مياه من أحد عمال غرفة ملابس ليفربول فور استبداله رغم التعب والإرهاق، متمسكا بصيامه.

محمد صلاح

وخسر ليفربول أمام مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف.


أحرز محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد، بينما جاءت أهداف مانشستر سيتي عن طريق ألفاريز ودي بروين وجوندوجان وجاك جريليش.


ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 42 نقطة في المركز السادس.

محمد صلاح مانشستر سيتي ليفربول صلاح الدوري الإنجليزي

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