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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

علامات خطيرة تدل على الإصابة بسرطان المبيض

سرطان المبيض
سرطان المبيض

يؤثر سرطان المبيض على الأعضاء التناسلية الأنثوية (المبيضين) التي تنتج البويضات، وهو خامس سبب رئيسي للوفيات المرتبطة بالسرطان بين النساء، قد يكون من الصعب تشخيص سرطان المبيض مبكرًا حيث لا توجد أعراض ملحوظة في المراحل الأولية.

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أعراض سرطان المبيض


وقال الدكتور صابياتا جوبتا، رئيس قسم أمراض النساء والأورام النسائية ميدانتا، جورجرام: "عادة ، يعاني المرضى من انتفاخ أو تورم في البطن ، وآلام في الحوض أو البطن ، وفقدان الوزن غير المبرر ، وصعوبة في الأكل أو الشعور بالشبع بسرعة ، وكثرة التبول ولكنهم يرفضون نفس التفكير في أن هذه الأعراض يمكن أن تكون نتيجة لحالات شائعة أخرى ومع ذلك إذا استمرت هذه الأعراض لعدة أسابيع ، يجب على المرء طلب المشورة الطبية،  تشمل الأعراض الأخرى التي قد تشير إلى سرطان المبيض التعب وآلام الظهر والإمساك وتغيرات الدورة الشهرية".


وتابع: "من المهم تسليط الضوء على أن العديد من النساء المصابات بسرطان المبيض لا يعانين من أي أعراض على الإطلاق ، وهذا هو السبب في أنه غالبًا ما يطلق عليه" القاتل الصامت “، هذا هو السبب في أنه من الأهمية بمكان بالنسبة للنساء أن يخضعن لفحوصات منتظمة لأمراض النساء وأن يقوم الأطباء بإجراء فحوصات الحوض ، خاصة بالنسبة للنساء المعرضات لخطر الإصابة بسرطان المبيض”.
خطر الإصابة بسرطان المبيض

النساء اللواتي لديهن تاريخ عائلي للإصابة بسرطان المبيض أو سرطان الثدي أو سرطان القولون والمستقيم ، ولديهن طفرة جينية تُعرف باسم BRCA1 أو BRCA2 ، ولديهن تاريخ شخصي للإصابة بالسرطان أو الانتباذ البطاني الرحمي ، أو اللائي يعانين من السمنة ، أو اللائي خضعن للعلاج بالهرمونات بعد انقطاع الطمث ، أو اللائي لم يسبق لهن ذلك كنت حاملاً أكثر عرضة للإصابة بسرطان المبيض، إذا كانت المرأة تندرج في أي من هذه الفئات ، فمن المهم مناقشة المخاطر مع الطبيب والتفكير في الحصول على استشارات منتظمة.

الكشف عن سرطان المبيض
لوحظ أن سرطان المبيض ، عند اكتشافه مبكرًا ، يكون أكثر قابلية للعلاج، قد تشمل خيارات علاج سرطان المبيض الجراحة أو العلاج الكيميائي أو كليهما، إذا ظهرت على أي شخص أي من العلامات التحذيرية المبكرة لسرطان المبيض ، فمن المهم أن ترى الطبيب في أسرع وقت ممكن، حتى لو لم يكن سرطان المبيض ، فمن المهم الحصول على التشخيص والعلاج المناسبين.

 


المصدر: timesofindia
 

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