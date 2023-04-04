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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أخصائي تغذية: النوم بعد تناول الفول على السحور يسبب مشاكل للمعدة والهضم

تحذير من تناول الفول
تحذير من تناول الفول على السحور | اعرف السبب

يعتبر طبق الفول أهم طبق أساسي على السحور خلال شهر رمضان الكريم، ولكن قال أخصائي التغذية عبد الرحمن شمس، بأنه لا يفضل تناول الفول على مائدة السحور، وذلك لأن هناك الكثير من الأشخاص الذين يخلدون إلى النوم بعد تناول وجبة السحور مباشرة، وبالتالي قد يسبب ذلك العديد من مشاكل المعدة والهضم.

 

وأوضح لـ صدى البلد ، أنه إذا لم يكن هناك بديلا لطبق الفول على السحور، فينصح بتناول 10 ملاعق منه فقط، مع رغيف خبز، هذا بالإضافة إلى شريحة من البطيخ أو علبة زبادي لضمان سهولة عملية الهضم، مع كوب من الماء.

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سحورك في رمضان سلطة فتوش وكوب زبادي وموزة

ما أنواع من الزبادي عليك الابتعاد عنها؟

وكشف أخصائي التغذية عن أنواع من الزبادي تجنبها وهي تتمثل فيما يلي :

- الزبادي المجمد
- الزبادي المضاف له سكر

- الزبادي مع الفواكه

 

ما فوائد تناول وجبة السحور؟


1- بمنع حدوث الإعياء والصداع أثناء نهار رمضان.

2- يساعد الإنسان على التخفيف الشعور بالجوع والعطش الشديد.

3- يمنع هذه الوجبة الشعور بالكسل والخمول والرغبة في النوم أثناء ساعات الصيام، وتمنع فقد الخلايا الأساسية للجسم .

4- ينشط الجهاز الهضمي، كما بحافظ على مستوى السكر في الدم خلال فترة الصيام.

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