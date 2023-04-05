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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد فهيم: سيد في جعفر العمدة أصعب أدواري

صدى البلد

أكد الفنان أحمد فهيم أن شخصيته في مسلسل جعفر العمدة تعد الأصعب بالنسبة له من بين ادواره التي جسدها.

وقال في تصريحات ل"صدى البلد": سيد كان تحديا بالنسبة لي ومازال هناك مفاجآت كثيرة في الشخصية ستظهر في الحلقات القادمة، وأشكر الجمهور على رد الفعل الكبير الذي حدث على الشخصية".


الحلقة الـ 14 من مسلسل جعفر العمدة على تهديد زينة لزوجة سيد شقيق محمد رمضان.

وسألت زينة  على سيد  من أجل إبلاغه عن سبب زيارة زوجته لشوقي فتح الله في السجن.

وذهبت هالة صدقي الي الدجالة برفقة منة فضالي ؛ وعند عودتها علمت أن زينة تخطط للاستيلاء على مبلغ مالي كبير من محمد رمضان.

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شهدت الحلقة 14 من مسلسل جعفر العمدة ؛ العديد من الأحداث المثيرة.

وفشل محمد رمضان في مشاهدة بلال شامة أثناء زيارته لوالده سيف.

في الوقت الذي اتفق بلال شامة مع والده سيف على أن يحصل على أموال من جعفر العمدة مقابل أن لا يفشي السر بأن سيف ابنه.

واكتشف جعفر العمدة أن زوجته ثريا تذهب إلى شخص من أجل أن يأتي لها بإبنها حيث أعطي له مهلة أسبوعا.

خالد الصاوي محمد رمضان أحمد بدير هالة صدقي منة فضالي مسلسل سره الباتع الحلقة 15

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