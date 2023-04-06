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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

احتفالا بـ زيارة تساي لأمريكا..الجيش الصيني يعبر بحر تايوان

صدى البلد

قبل اجتماع رئيسة تايوان تساي إنج وين ورئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في الولايات المتحدة، أبلغت وزارة الدفاع التايوانية، أن تشكيل حاملة طائرات "شاندونغ" التابعة للجيش الصيني قد عبرت قناة باشي ومرت عبر المياه الجنوبية الشرقية لجزيرة الصين، لتبدأ تدريب الرحلة الأولى في غرب المحيط الهادئ.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة التايوانية، خلال مسيرة أسطول "شاندونغ"، كانت القوات البحرية والجوية التايوانية، وكذلك أنظمة الرادار الأرضية، تراقب عن كثب.

وصرحت تايوان، أن إرسال بكين المستمر للطائرات والسفن لمضايقة البحر والمجال الجوي حول تايوان لا يشكل تهديدًا حقيقيًا لأمن تايوان فحسب، بل يقوض أيضًا الوضع الراهن للأمن والاستقرار الإقليميين.

كما صرحت وزارة الدفاع الوطني التايوانية أن "الضغط الخارجي لن يعيق عزمنا على التحول إلى العالمية". وسيواصل الجيش التايواني مراقبة الديناميكيات العسكرية حول مضيق تايوان عن كثب، والتمسك بمبدأ "عدم تصعيد النزاعات وعدم إثارة النزاعات" للتعامل مع أي تحديات.

وتشير البيانات إلى أن حاملة الطائرات "شاندونغ" هي أول حاملة طائرات محلية الصنع في الصين القارية.

فبعد زيارة بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك، لتايوان في أغسطس من العام الماضي، أجرت سفينة شاندونغ تدريبات قتالية فعلية في منطقة معينة من بحر الصين الجنوبي في أوائل الخريف.

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