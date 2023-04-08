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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحذير عاجل|أمطار رعدية وغزيرة خلال 48 ساعة بهذه المناطق

الارصاد الجوية
الارصاد الجوية

عرضت قناة التاسعة، تقريرا يرصد حالة الطقس خلال الساعات المقبلة عن يومى السبت المقبل والأحد.

وأوضح التقرير،  أن غدا السبت يشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة مع تساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

وأشار التقرير الي أن البلاد تتعرض لحالة من عدم الاستقرار بداية من مساء غد الأحد، وحتى الأربعاء، حيث تضرب الأمطار الرعدية البلاد وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، ويحدث انخفاض تدريجى في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ما يؤدي إلى الشعور بأجواء طوبة من جديد.

أمطار رعدية

وتوقعت الأرصاد الجوية سقوط الأمطار المتفرقة التي تصل إلى غزيرة ورعدية، يصاحبها حدوث نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وقد تصل أحيانًا لحد العاصفة على بعض المناطق، وسقوط للأمطار الغزيرة والرعدية على سلاسل جبال البحر الأحمر، وحدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الفترات القادمة.
 

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