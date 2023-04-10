أخبار التوك شو..مفاجآت في حالة الطقس..وتفاصيل جديدة حول مباراة الأهلي بيراميدز

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

تفاصيل مأساوية.. بسمة وهبة تنسحب على الهواء تضامنا مع علا غانم

انسحبت الإعلامية بسمة وهبة، على الهواء، في حلقة اليوم، الأحد، من برنامجها العرافة، على قناة "المحور"، وقناة "النهار"، تعاطفا مع الفنانة علا غانم.

الزراعة: الإفراج عن 3.5 مليون من خامات الأعلاف

كشف محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، آخر تطورات خامات الأعلاف مشيرا إلى أن هناك تطورات هامة في هذا الملف.

إنهاء أزمة غرامة محمود كهربا خلال ساعات |تفاصيل

زف الإعلامي سيد علي، بشرى سارة لجماهير النادي الأهلي، بشأن انتهاء أزمة اللاعب الدولي محمود عبد المنعم كهربا، مؤكدا أن هناك تحركات في غاية القوة في طريق إنهاء الأزمة تماما.

بدون ترتيب مسبق.. أحمد موسى يكشف تفاصيل زيارة السيسي لقسم مدينة نصر

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل زيارة الرئيس السيسي لقسم اول مدينة نصر.

بنك الطعام: نواجه ضغوطا في توفير المواد الغذائية ونحتاج دعم القطاع الخاص

أكد محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أنه نواجه ضغوط في توفير المواد الغذائية بالكميات المطلوبة، معلقا “لكن جدعنة المصريين بلا حدود وأطلقنا حملة قبل رمضان لكل أطياف المجتمع، والقطاع الخاص”.

أمطار وسيول.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بسبب طقس الـ72 ساعة القادمة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال الـ 72 ساعة كان هناك ارتفاع بدرجات الحرارة نتيجة كتلة من الصحراء الشرقية ووصلت درجات الحرارة 32 درجة مئوية،

مفتي الجمهورية يوضح حكم الزواج في شهر رمضان.. فيديو

تحدث الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، عن حكم الزواج في شهر رمضان.

السيسي يفحص طعام النزلاء في قسم مدينة نصر أول.. فيديو

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة مفاجئة لقسم مدينة نصر أول، في موعد أذان المغرب واطمأن على سير العمل وجودة الخدمات المقدمة، مع الضباط والأفراد.

السيسي يتناول الإفطار داخل قسم شرطة مدينة نصر أول

أفادت إكسترا نيوز في نبأ عاجل لها، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد أحد أقسام الشرطة.