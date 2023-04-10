عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الوحش الألماني| BMW E36 بـ 145 ألف جنيه

سيارة BMW E36 موديل
سيارة BMW E36 موديل 1992

تقدم سيارة BMW E36 موديل 1992 من قبل الصانع الألماني، وتنتمي سيارة BMW E36 الي فئة السيارات السيدان كبيرة الحجم، ونالت علي مكانة كبيرة لدي جميع مواطنين العالم ومنهك مصر، بفضل ما تحتوي عليه من مميزات حديثة، وتصميم مميز، ومحرك قوي.

سيارة BMW E36 موديل 1992

تعديل مميز لـ بي إم دبليو M2 CS من G-POWER |صور

مواصفات وسعر بي إم دبليو الفئة الأولى 2023 في السعودية

محرك BMW E36

تحتوي سيارة BMW E36 موديل 1992 علي ناقل حركة مانيوال، وتقدم السيارة للبيع باللون الرمادي، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 160 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، ويوجد بالسيارة رخصة سارية لمدة 4 شهور .

سيارة BMW E36 موديل 1992

مواصفات BMW E36

تحتوي مقصورة سيارة BMW E36 موديل 1992 علي الكثير من التجهيزات منها، تكيف، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وزجاج كهربائي، وأذرعه تم تثبيتها علي جانبي ناقل الحركة، وفرش مقاعد من الجلد، وإضاءة داخلية، وأحزمة أمان، ومساحات تخزين بالأبواب الجانبية، ودرج تخزين أمامي، ومساحات تخزين صغيرة إضافية أمامية خلف ناقل الحركة، ومقابض أبواب داخلية لسهولة فتح وغلق الابواب من الداخل.

سيارة BMW E36 موديل 1992

تظهر سيارة BMW E36 موديل 1992 من الخارج بشكل مميز وأنيق بفضل امتلاكها علي، 4 جنوط للكاوتش، وشعار شركة BMW تم تثبيته في مقدمة السيارة، وبها شبكة أمامية تنقسم الي جزئيين، ومصابيح ضباب أمامية، وأضاءه أمامية، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية كهربائية بنفس لون السيارة، ومقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وإشارات أمامية صغيرة تم تثبيتها علي جانبي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة .

سيارة BMW E36 موديل 1992

سعر BMW E36

تباع سيارة BMW E36 موديل 1992 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 145 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

سيارات بي إم دبليو أسعار بي ام دبليو 1992 سعر بي ام دبليو 1992 BMW E36 سعر BMW E36 أسعار BMW E36 مستعملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أصعب 24 ساعة فى إبريل|سيول وأمطار رعدية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

18 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد الآن والأسمنت يتراجع

عواصف رعدية واستعدوا للقادم.. تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

شهر كامل| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بعد ارتفاع الاحتياطي

إصابة وتسمم.. أسباب استبعاد ثنائي الأهلي من قائمة نهائي كأس مصر

صرف مرتبات أبريل بالزيادة الجديدة الخميس المقبل .. اعرف هتزيد كام

خبير يحسم الجدل حول صحة إلغاء هدف البنك الأهلي في شباك الزمالك

أنا مخطوفة حد يقول لـ ماما.. حقيقة رسالة متداولة لطفلة تستغيث

موضوعات متعلقة

بورصة المحافظات| سيارات ذات شهرة كبيرة في الغربية

مناسبة لأي دخل | سيارات 2023 تحت 500 ألف جنيه

مواصفات وسعر BMW الفئة الثالثة 2023 بالسعودية| صور

موعد طرح لادا Vesta الروسية بالأسواق| صور

أرخص سيارة أوتوماتيك زيرو في مصر

شيري تيجو 8 برو 2023 بأسعار خرافية | صور

منها تخطى المليون جنيه.. أسعار هوندا بمصر خلال 2023 | صور

أسعار هيونداي فيرنا 2023 الجديدة كلياً

ترشيحاتنا

بعد الوثائق المسربة.. تقرير يكشف تجسس أمريكا على الرئيس الأوكراني

خبرات الأهلي تصطدم بطموح بيراميدز في نهائي كأس مصر.. الليلة

الدولار يشهد انخفاضا جديدا اليوم.. تعرف على الأسعار

اقتحام المسجد الأقصى وإصابة شابين فلسطينيين

انخفاض جديد| أسعار الذهب تشهد مفاجأة سارة وتحديدًا عيار21

فطارك عندنا.. طريقة عمل المقلوبة بالدجاج وشوربة الكريمة بالفطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

العراق.. نهاية مأساوية لـ مصور سقط من قمة جبل ارتفاعه 2611 مترا

هل ينوي استبعاده.. يورجن كلوب يكشف موقفه من استمرار محمد صلاح في ليفربول

نشرة المرأة والصحة| طبيب يكشف مفاجأة عن حساسية الجلد المنتشرة.. أبراج تنجح في التوازن بين العمل والحب والحياة

فيديو

وداد خلعت سيد والقبض على محمد رمضان..أحداث ساخنة في الحلقة الـ18من جعفر العمدة

شرشحة وفضايح.. علا غانم تكشف المستور عن طليقها |فيديوجراف

حادث أليم.. ماذا حدث لـ معد الحسان وزوجته وطفله في تركيا |فيديوجراف

الرئيس يتفقد قسم مدينة نصر أول ويتناول الإفطار مع الضباط.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السر في التفاصيل

خالد جمال

خالد جمال يكتب| 6 أسباب وراء نجاح مسلسل ريهام حجاج "جميلة"

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ