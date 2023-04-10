الوحش الألماني| BMW E36 بـ 145 ألف جنيه

تقدم سيارة BMW E36 موديل 1992 من قبل الصانع الألماني، وتنتمي سيارة BMW E36 الي فئة السيارات السيدان كبيرة الحجم، ونالت علي مكانة كبيرة لدي جميع مواطنين العالم ومنهك مصر، بفضل ما تحتوي عليه من مميزات حديثة، وتصميم مميز، ومحرك قوي.

سيارة BMW E36 موديل 1992

محرك BMW E36

تحتوي سيارة BMW E36 موديل 1992 علي ناقل حركة مانيوال، وتقدم السيارة للبيع باللون الرمادي، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 160 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، ويوجد بالسيارة رخصة سارية لمدة 4 شهور .

سيارة BMW E36 موديل 1992

مواصفات BMW E36

تحتوي مقصورة سيارة BMW E36 موديل 1992 علي الكثير من التجهيزات منها، تكيف، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وزجاج كهربائي، وأذرعه تم تثبيتها علي جانبي ناقل الحركة، وفرش مقاعد من الجلد، وإضاءة داخلية، وأحزمة أمان، ومساحات تخزين بالأبواب الجانبية، ودرج تخزين أمامي، ومساحات تخزين صغيرة إضافية أمامية خلف ناقل الحركة، ومقابض أبواب داخلية لسهولة فتح وغلق الابواب من الداخل.

سيارة BMW E36 موديل 1992

تظهر سيارة BMW E36 موديل 1992 من الخارج بشكل مميز وأنيق بفضل امتلاكها علي، 4 جنوط للكاوتش، وشعار شركة BMW تم تثبيته في مقدمة السيارة، وبها شبكة أمامية تنقسم الي جزئيين، ومصابيح ضباب أمامية، وأضاءه أمامية، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية كهربائية بنفس لون السيارة، ومقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وإشارات أمامية صغيرة تم تثبيتها علي جانبي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة .

سيارة BMW E36 موديل 1992

سعر BMW E36

تباع سيارة BMW E36 موديل 1992 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 145 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .