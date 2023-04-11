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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة خدمات صدى البلد| حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار والعملات والدواجن

نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد

يبحث الكثيرون عن الأسعار والتي يقدمها موقع “صدى البلد” في نشرة الخدمات تضم أسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد والأسمنت ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ، فضلا عن حالة الطقس ونستعرضها فيما يلي:

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 11 أبريل في القاهرة والمحافظات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية دافئ

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 20 رمضان.. وكيفية أداء التهجد

يكثر البحث عن مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصوم اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023 الموافق 20 رمضان 1444هـ، أول الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 11-4-2023

شهد أسعار الذهباستقرارا مع مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 11-4-2022، في معظم الأعيرة المختلفة بعد تراجع أمس بمقدار 5 جنيهات في المتوسط لسعر الجرام الواحد داخل محلات الصاغة.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 11-4-2023

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيها للشراء و 30.93 جنيها للبيع في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 11-4-2023

البيضاء بـ 70 جنيها.. أسعار الدواجن والبط اليوم الثلاثاء 11 أبريل

يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع اليوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023.

عز بـ 40200 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11 أبريل

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء الموافق 11 -4-2023، ضمن نشرة خدماته اليومية وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أحدث أسعار طن الحديد في الأسواق اليوم، وذلك لمساعدة المقبلين على البناء والراغبين في إجراء التعديلات داخل شققهم علي معرفة أسعار الحديد والأسمنت.

الدينار الكويتي بـ 99.6 جنيه.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 11 أبريل

يقدم صدى البلد ، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

الطماطم بـ 4 جنيهات.. أسعار الفاكهة والخضروات اليوم الثلاثاء 11 أبريل

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023 الموافق 20 رمضان 1444 هجرية، وذلك في الأسواق المحلية.

أرقام تهمك.. خدمات شرطة النجدة والمرور والإسعاف

يتعرض الكثيرون منا، إلى مواقف طارئة ولا يعلم أرقام الخدمات والطوارئ وكذلك أرقام شرطة النجدة للاستعانة بها في الأزمات، ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 20 رمضان حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 11 أبريل سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء أسعار الدواجن والبط اليوم الثلاثاء

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