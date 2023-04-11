نشرة خدمات صدى البلد| حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار والعملات والدواجن

يبحث الكثيرون عن الأسعار والتي يقدمها موقع “صدى البلد” في نشرة الخدمات تضم أسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد والأسمنت ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ، فضلا عن حالة الطقس ونستعرضها فيما يلي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية دافئ

يكثر البحث عن مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصوم اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023 الموافق 20 رمضان 1444هـ، أول الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

شهد أسعار الذهباستقرارا مع مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 11-4-2022، في معظم الأعيرة المختلفة بعد تراجع أمس بمقدار 5 جنيهات في المتوسط لسعر الجرام الواحد داخل محلات الصاغة.

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيها للشراء و 30.93 جنيها للبيع في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 11-4-2023

يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع اليوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023.

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء الموافق 11 -4-2023، ضمن نشرة خدماته اليومية وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أحدث أسعار طن الحديد في الأسواق اليوم، وذلك لمساعدة المقبلين على البناء والراغبين في إجراء التعديلات داخل شققهم علي معرفة أسعار الحديد والأسمنت.

يقدم صدى البلد ، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023 الموافق 20 رمضان 1444 هجرية، وذلك في الأسواق المحلية.

يتعرض الكثيرون منا، إلى مواقف طارئة ولا يعلم أرقام الخدمات والطوارئ وكذلك أرقام شرطة النجدة للاستعانة بها في الأزمات، ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.