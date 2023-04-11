محمد الباز: عادل حمودة وإبراهيم عيسى اتفقا عليا عشان مشتغلش صحافة تاني

قال الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، إنه ينتمي لأي كان معه، موضحًا:"أدافع وأدخل معارك بعنف، وعندي مبدأ واضح مع الناس.. اللي يأكل عيشي يسبح على سبحتي".

وكشف "الباز"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة المحور وقناة النهار، حقيقة تصريحات "شيخ العرافين" عن أن: "عادل حمودة وإبراهيم عيسى قعدوه في البيت".

وقال الباز، :"مش بقعد أنا في البيت.. بس وصلني إن إبراهيم عيسى وعادل حمودة فعلًا اتفقوا عليا، حيث رفض إبراهيم عودة لصوت الأمة بعنف، وعادل حمودة رفض عودتي الفجر، وقيل لي أن الاثنين قرأوا الفاتحة إني ما اشتغلش صحافة تاني.. ولكن راجعت حساباتي وعدت للفجر".



ويعد برنامج العرافة، امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.