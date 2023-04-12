حدث ليلاً| عودة الأجواء الشتوية والأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة.. زلزال قوي يضرب تركيا.. وآخر تطورات أزمة غرامة كهربا

نشر “صدى البلد” عددًا من الأخبار المهمة على مدار مساء الساعات القليلة الماضية، نسردها لكم في موجز إخباري بعنوان حدث ليلًا عبر السطور القادمة .

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

معترفا بقتل جنود روس.. ترامب: أمريكا ليست مستعدة للحرب

زيلينسكي يبعث برسالة إلى رئيس الوزراء الهندي.. ماذا طلب؟

هل المطر من علامات ليلة القدر.. ماذا قال العلماء

وضع مشتبك.. عدلي القيعي يكشف مفاجأة من العيار الثقيل بشأن غرامة "كهربا"

ميدو يكشف موقف كهربا من المشاركة في مباريات الأهلي المقبلة

الأشعة تثبت انتهاء موسم عبد الله السعيد الأفريقي مع بيراميدز