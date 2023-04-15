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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة تعلن فتح باب تسجيل الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء التسجيل للترشح  للدراسات العليا (الدكتوراة، الماجستير، الدبلوم)، لأعضاء المهن الطبية العاملين بوزارة الصحة، وذلك لمدة شهر، خلال العام الدراسي 2023/2024.


وأوضح  الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن طلبات الترشح للدراسات العليا تقدم من خلال تسجيل البيانات على الموقع الإلكتروني، http://www.pge.mohp.gov.eg/،  وقراءة الدليل الإرشادي، وتقديم المستندات المطلوبة لمديريات الشئون الصحية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك قبل يوم 10 مايو المقبل .

وأضاف «عبدالغفار» أن تقدم الأطباء بطلبات دراسة الماجستير والدبلوم متاح للأطباء المقيمين في جميع التخصصات الملحة والعادية دون اشتراط استلامهم للنيابة، كما يسمح للأطباء المكلفين في المحافظات النائية، بالتقدم للدراسة فور ظهور نتيجة النيابة، مع استمرار الطبيب في العمل، وذلك طبقا للقرار الوزاري 197 لسنة 2012.

وأردف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة  أن الأطباء في تخصصات  الرعاية الأساسية، وتنظيم الأسرة، والطب الوقائي، المتقدمين للترشح يتم تدريبهم لمدة عام على أعمال الطبيب المقيم في فرع التخصص المرشح له؛ تمهيداً للتسجيل في العام التالي بالجامعات المصرية، موضحاً أنه لا يشترط قضاء عام فِي التدريب قبل الدراسة لتخصصات الصحة العامة، وطب الصناعات والأمراض المهنية، والتخصصات غير الإكلينيكية بقطاع الرعاية الأساسية.

 الصحة تكشف المستندات المطلوبة للترشح لدراسة الدكتوراة 



ونوه الدكتور حسام عبدالغفار، إلى أن المستندات المطلوبة للترشح لدراسة الدكتوراة تتضمن أصل شهادة الماجستير، وموافقة جهة العمل موجهة للإدارة العامة للمنح والبعثات، وموافقة رئيس الإدارة المركزية التابع لها الطبيب، مشيراً إلى قبول طلبات التسجيل للدكتوراه للأطباء العاملين بالإدارات التي لا يوجد بها درجة مساعد أخصائي أو أخصائي، بعد عام من حصولهم على الماجستير.

وأشارت الدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، إلى أنه يشترط لترشح أطباء الأسنان، والصيادلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، قضاء الفترة المقررة للتكليف كاملة قبل التقدم للترشح، منوهةً إلى أن المرشح للدراسات العليا يلتزم بالعمل في الجهة التي قامت بترشيحه، أو أي جهة حكومية أخرى، بالاتفاق مع الجهة المرشحة، لنفس مدة الدراسة، وذلك طبقا للقانون رقم 149 لسنة 2020 المنظم لشئون البعثات .

الصحة نتيجة النيابة الماجستير الشئون الصحية الأطباء

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