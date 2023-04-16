الاحتفال بليالي رمضان في قصور الثقافة بأسيوط

شهد إقليم وسط الصعيد الثقافي عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، بعدة مواقع بمحافظة أسيوط، ضمن برنامج ليالي رمضان بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

من الفعاليات احتفالية نظمها بيت ثقافة صدفا بمقر الوحدة المجمعة بقرية أولاد إلياس بصدفا، وبدأت بالسلام الجمهوري، ثم فقرات للإنشاد الديني قدمها المبتهل الشيخ محمد عبد الباسط، كما قدمت مواهب فرع ثقافة أسيوط إنشادا دينيا، وأغاني منها: قمر، المسك فاح، يا صلاة الزين، نهج البردة، مولاي.

تضمنت الفعاليات أمسية شعرية وعرضا لفرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة أسيوط، شمل فقرات غنائية راقصة منها التنورة، العصا، النوبي، تدريب محمود يحيى، بجانب فقرة لمسرح عرائس مواهب أسيوط.

جاءت الاحتفالية بحضور ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، مصطفى علي رئيس مجلس مدينة الغنايم، وعدد من الإعلاميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.





كما شهد رئيس الإقليم الحفل الختامي لأنشطة قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل، حيث افتتح معرضا نتاج الورش الفنية ومنتجات الأطفال وإبداعاتهم الفنية واليدوية من فنون تشكيلية وأشغال فنية خلال ليالي رمضان التي تمت بالقصر، أعقبه الحفل الفني على مسرح القصر والذي بدأ بالسلام الوطني، أعقبه عرض فني تنورة، ثم قدمت فرقة القصر للموسيقى والكورال، باقة من الأغاني الطربية والوطنية وأغاني رمضان وأغاني الزمن الجميل ومنها "رمضان كريم، وافرحوا يا بنات" وغيرها.

وعقدت أمسية شعرية شارك فيها نخبة من شعراء المنيا وأسيوط قدموا بها مجموعة من القصائد الشعرية الفصحى والعامية وفن المربعات، وأدارها المسرحي الكبير نعيم الأسيوطي، وسط تفاعل كبير، وتم الاستماع لمواهب من الجمهور في مجال الإلقاء الشعري وسرد القصة، وفي الختام كرم رئيس الإقليم عددا كبيرا من الأطفال المبدعين الذين شاركوا في الليالي الرمضانية وسط أجواء من البهجة من الأطفال وأولياء الأمور والأدباء ورواد القصر.

وكان القصر قد نظم فعاليات الليالي الرمضانية على مدار 14 ليلة ثقافية متنوعة بالقصر وأندية نقابة المهندسين بالوليدية بأسيوط ونقابة أعضاء هيئة تدريس جامعة أسيوط ونادي ديوان عام محافظة أسيوط ومركز ومدينة صدفا بأنشطة متنوعة شملت الفنون التشكيلية والأشغال الفنية والتلي والمسابقات الثقافية وورش الحكي وندوات عن حماية البيئة وعروض تنورة وفنون شعبية وموسيقى وكورال وأمسيات أدبية تناولت الشعر والقصة واكتشاف مواهب.

وفي سياق احتفالات رمضان وضمن المشاركات المجتمعية التى تقوم بها قصور الثقافة نظم الإقليم احتفالية فنية بنادي القضاة النهري بأسيوط، تضمنت فقرات متنوعة للإنشاد والابتهالات والأغاني الدينية بجانب فقرة تنورة، بحضور المستشار محمد أبو سيف رئيس النادي ولفيف من أعضاء النادي.