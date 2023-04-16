جائزة لرسوم الأطفال.. تعرف على جديد قطاع الفنون التشكيلية

أعلن قطاع الفنون التشكيلية بالتعاون مع منظمة الجودة اليابانية JQA عن تنظيم المسابقة الدولية لرسوم الأطفال للحفاظ على البيئة "الدورة 23"، أما الموضوع الرئيسي فهو: أوقات مرحة للناس والطبيعة - العيش في إنسجام مع الطبيعة يجعل حياتنا اليومية أكثر ثراءً وسعادة، ما هي طريقتك المثلى لقضاء الوقت في الطبيعة الجميلة؟
شروط المسابقة:
• السن: من 7 إلى 15 سنة مع ضرورة موافقة ولي الامر.
• آخر موعد للتقديم: 30 أبريل الجارى
•يمكن التقديم بكافة المراكز الثقافية بالمتاحف التابعة للقطاع او بمقر الإدارة العامة للتنشيط الثقافى.
• حجم العمل: (ورق كانسون 25 * 35 سم).
• الخامة: الرسم يدوي بأي نوع من خامات الرسم.
الجوائز:
• يحصل 48 فائزاً على تذكارات خاصة من منظمة الجودة اليابانية JQA.
• يحصل جميع المشاركين على جوائز مشاركة.
جدير بالذكر، أنه سوف يتم إعلان أسماء الفائزين فى أوائل أغسطس 2023 ، ويتم طباعة الإستمارة المرفقة وملئها بشكل واضح وصحيح باللغة الإنجليزية ولصقها على العمل من الخلف (الإستمارة المرفقة باللغة العربية للتوضيح فقط ولا يتم طباعتها أو ملئها)