الصحة: 52 مليون زيارة لمنشآت الرعاية الأولية خلال الربع الأول من 2023

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 52 مليونا و800 ألف زيارة من المواطنين لمنشآت الرعاية الصحية الأولية، خلال الربع الأول من عام 2023.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تقديم خدمات الرعاية الأولية لجميع الفئات العمرية، من خلال أكثر من 5000 منشأة رعاية صحية أولية، والتي تقدم خدمات المستوى الأولي من الرعاية الصحية.

من جانبه، أوضح الدكتور وائل عبد الرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بالوزارة، أن خدمات المستوى الأولي للرعاية الصحية تستهدف جميع الفئات والأعمار، وتتضمن “متابعة تطور ونمو الطفل، والتطعيمات، والكشف عن مرض نقص هرمون الغدة الدرقية والفينيل كيتونيوريا لحديثي الولادة، والتثقيف الصحي، وصرف الألبان العلاجية والألبان شبيهة لبن الأم للحالات المستحقة والمغذيات الدقيقة”.

وقال الدكتور وائل عبد الرازق، إن خدمات الرعاية الأولية المقدمة للمرأة تشمل “متابعة الحمل، والتطعيم ضد التيتانوس الوليدي، والاكتشاف المبكر لأورام الثدي، واكتشاف حالات الحمل الخطر وإحالتها، وتنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية، والتثقيف الصحي”.

خدمات الرعاية الصحية الأولية

وأوضح الدكتور محمد عبد الله، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة، أن خدمات الرعاية الصحية الأولية تشمل أيضا “الكشف المبكر وعلاج ومتابعة حالات الأمراض غير السارية، وفحوصات المقبلين على الزواج، وخدمات العيادات صديقة الشباب والمراهقين، وبرنامج الرعاية الصحية لكبار السن، وخدمات الطوارئ، وخدمات الأشعة، والتحاليل المعملية، وخدمات الأسنان”، بالإضافة إلى تقديم خدمات المبادرات الرئاسية «100 مليون صحة».

ولفت الدكتور محمد عبد الله إلى أن الحالات المرضية التي تحتاج إلى رعاية طبية متقدمة تتم إحالتها إلى المستشفيات طبقًا لبروتوكولات وأدلة العمل الإكلينيكية.