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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

ترقب في دمشق.. هل تنجح دبلوماسية الزلزال في إعادة سوريا لمقعدها عربيا؟

مختار غباشي
مختار غباشي

حالة من الحراك السياسي الكبير تشهدها المنطقة العربية هذه الأيام، وذلك قبل انعقاد القمة العربية الـ32، والتي من المقرر لها 19 مايو المقبل في العاصمة  السعودية الرياض، حيث يتوقع كثيرون أن تكون تلك القمة شاهدة على عودة سوريا لشغل مقعدها بالجامعة العربية بعد تعليق عضويتها لمدة أكثر من 11 عاما.

هل تستعيد دمشق مكانتها؟

يذكر أن وزراء الخارجية العرب كانوا علقوا عضوية سوريا في الجامعة بأغلبية 18 دولة، في نوفمبر 2011، بعد نحو 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات والثورة التي تحولت فيما بعد إلى حرب أهلية طاحنة حصدت آلاف القتلى.

وزار وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، مؤخرا، المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، حيث عقد الوزيران جلسة مباحثات لمناقشة الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة في سوريا.

وللمزيد حول هذا الامر نظم موقع "صدى البلد"، جلسة حوارية تحت عنوان: "مقعد سوريا في قمة الرياض.. هل تستعيد دمشق مكانتها؟"، حيث قال رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور مختار غباشي، إن مسألة عودة سوريا لمقعدها بجامعة الدول العربية طرحت بشكل جاد قبل انعقاد القمة العربية الأخيرة، التي استضافتها الجزائر.

وتقرر أن تتأجل عودة دمشق إلى حين عقد القمة العربية القادمة في الرياض، وذلك بعد لقاء جمع ما بين وزير الخارجية السوري ونظيره الجزائري، حيث إن بعض الدول العربية لديها تحفظات وتساؤلات بشأن سوريا لا بد من الإجابة عليها قبل اتخاذ هذا القرار.

وأضاف غباشي، أنه ظهرت ما تعرف بـ "دبلوماسية الزلزال" بعد الزلزال الذي ضرب الأراضي السورية والتركية في فبراير الماضي، والذي عجّل بإرهاصات في طبيعة علاقات سوريا مع جيرنها، مثل حديث وزير خارجية اليونان، والذي قال إنه "لن ينتظر زلزالا آخر لعودة العلاقات مع دمشق، فضلاً عن وزير خارجية آرمينيا".

الدكتور مختار غباشي

ترحيب عربي وتحفظ أمريكي

وأستكمل الدكتور مختار غباشي : هناك دول قدمت مساعدات لسوريا  لمساعدة المتضررين جراء الزلزال وكان على رأسهم مصر، حيث سافر وزير الخارجية سامح شكري لسوريا وصرح في مؤتمر صحفي أن هذه الزيارة هي زيارة انسانية في المقام الاول ، فبالتالي هناك حراك عربي كبير لعودة العلاقات، بعد القمة العربية وزيارة وزير الخارجية السعودي بميونخ وحديثه حول المقاطعة مع سوريا وانها لم تجدي بشئ فضلاً عن دبلوماسية الزلزال، كما أنه كان هناك زيارة لبشار الاسد لسلطنة عمان وحدث اتصالات كثيرة ما بين دول العالم العربي وسوريا.

وتابع : مسألة سوريا لاتزال مسألة جدل كبيرة وهل ستعود أم لا؟ مشيراً إلى أن عودة سوريا كدولة مطلوبة وهناك تحفظات من قبل بعض الدول حول ارتباط سوريا استراتيجياً بإيران والميليشيات الإيرانية داخل الساحة السورية، كما أن هناك جدل كبير حول مسألة الحماية في سوريا، وهناك تساؤلات حول عودة العلاقات هل ستحمل في طياتها حل للمشكلات السياسية في الداخل السوري ومن بين هذه المشكلات عودة اللاجئين والنازحين الذين أصبحوا يشكلون ضغط على الاراضي اللبنانية و الساحة الاردنية، فضلاً عن حل مشكلة التطاحن السياسي داخل سوريا.

وأردف: هناك تساؤلات كثيرة حول رد فعل امريكا حول هذه العودة حيث انها شديدة التحفظ على مسألة عودة سوريا، كما هناك اجماع وتكتل عربي لعودة سوريا، وإبعادها عن إيران، فضلاً عن تشكيل حماية لها في ظل التدخل التركي وحل المسألة السورية حيث إن المتحكم في سوريا امريكا وروسيا وايران، مشيراً إلى التحمس الشديد من قبل دول مجلس التعاون الخليجي ، باستثناء دولة واحدة، فضلاً عن تحمس مصر والاردن والعراق.

سوريا القمة العربية وزراء الخارجية العرب فيصل المقداد المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان

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