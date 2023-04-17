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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

"ذاكرة المدينة.. عمارة وعمران القاهرة".. معرض التنسيق الحضاري بالهناجر

صدى البلد

تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، افتتح رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري المهندس محمد أبو سعدة معرض “ذاكرة المدينة.. عمارة وعمران القاهرة في الفترة ١٨٨١ إلى ١٩٥٤” وهي فترة أعمال لجنة حفظ الآثار العربية و المجلس الأعلى للآثار آنذاك.
 

يقام المعرض في الفترة من ١٦ إلي ١٨ أبريل  ٢٠٢٣ بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا.
 

أوضح رئيس الجهاز أن فكرة المعرض تقوم على عرض مجموعة من الصور الفوتوغرافية القديمة والنادرة للمباني التي قامت لجنة حفظ الآثار العربية بحصرها بأمر من الخديوي توفيق لحفظ الآثار وترميمها والحفاظ على المحيط العمراني.
 

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يشتمل المعرض علي عدة أقسام منها التعريف بلحنة حفظ التراث والآثار وتشكيلها وأهم اعضائها ونتائج عملها من رسومات واسكتشات، وصور للقاهرة التاريخية من أعلى أسوار القلعة وأعلى مآذن العاصمة توضح النسيج العمراني لها.
 

مع عرض لأهم الشوارع مثل الجمالية والمعز وباب الوزير وسوق السلاح والحواري والأزقة بالقاهرة القديمة، واستعراض للحياة اليومية والأسواق الشعبية للقاهرة القديمة وتأثرها بطبيعة العمران.
أكد أبو سعدة أن دور الجهاز هو امتداد لدور هذه اللجنة، حيث يوضح  المعرض دوره في الحفاظ على التراث العمراني والمعماري وجهوده في تسجيل التراث وترميمه ووضع حدود واشتراطات الحفاظ على المناطق ذات القيمة بالقاهرة الخديوية والتاريخية والمناطق التراثية ذات الطابع المعماري المتميز داخل القاهرة وخارجها وتسجيلها على خريطة القيمة.
 

يبرز المعرض مجهودات الجهاز في الحفاظ على وإحياء ميدان التحرير وشارع طلعت حرب وقصر النيل والألفي وعماد الدين والفلكي.                              

حضر افتتاح المعرض العديد من الشخصيات العامة وقيادات وزارة الثقافة وكبار المعماريين وعدد من الإعلاميين.

التنسيق الحضارى المجلس الاعلى للاثار وزيرة الثقافة قيادات وزارة الثقافة الصور الفوتوغرافية طلعت حرب القاهرة الخديوية مركز الهناجر للفنون مركز الهناجر

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