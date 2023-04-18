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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يشهد ختام الدورة الرياضية الرمضانية

جانب من الدوره
جانب من الدوره

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ختام الدورة الرياضية الرمضانية بنادي الوادي الجديد، وذلك بحضور جهاد متولى رئيس مركز الخارجة، وعبد الناصر صالح رئيس مركز باريس، وبهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والرياضية. 

وتابع المحافظ مباراة لكرة القدم لبراعم النادي واستعراض رياضي لفريق الكاراتيه، كما شهد الحضور المباراة النهائية بين فريقي نادى مركز شباب الزهور وباريس والتي انتهت بفوز الأول بهدفين مقابل هدف.

محافظ الوادي الجديد يشهد نهائي الدورة الرمضانية ويسلم درع الدوري للفريق الفائز

وسلم المحافظ، كأس الدورة للفريق الفائز، ومنح مكافآت مالية للاعبين، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع القائمين والمُشاركين بالأنشطة الرياضية المختلفة على مدار الدورة الرمضانية.

وأكد الزملوط دعم وتشجيع كافة الموهوبين رياضيًا بجميع الألعاب الفردية والجماعية.

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