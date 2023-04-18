توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتى كفر الشيخ وسمنود التكنولوجية.. صور

وقع الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ برتوكول تعاون مشترك مع الدكتور منتصر دويدار، رئيس جامعة سمنود التكنولوجية بالغربية، وذلك بحضور الدكتور وليد رسلان عميد كلية الصناعة والطاقة بالجامعة التكنولوجية.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار حرص الجامعة على تفعيل التعاون مع الجامعات والهيئات التعليمية المختلفة لتحقيق تعاون علمي وبحثي وتكنولوجي لتعزيز مخرجات العملية التعليمية والبحث العلمي، تنفيذا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ودعماً لرؤية مصر 2030م.

وأشار إلى أن مجالات التعاون تشمل تبادل الخبراء بين الطرفين وخاصة فى مجال التعليم والتدريب، وعقد مؤتمرات وورش عمل مشتركة، والمشاركة العلمية فى توصيف البرامج والمقررات الدراسية وتدريسها وانشاء المعامل المختصصة، واستغلال الامكانيات العلمية والمادية المتوفرة من مراكز وورش انتاجية ونوادى وملاعب ومستشفيات وبرامج حاسب ودوريات علمية وكوادر مؤهلة والتنسيق والتعاون فى كافة المراحل البحثية بدءًا من وضع الفكرة وإعداد التصميم وحتى مرحلة التنفيذ والتطبيق العملي.

من جانبه أعرب الدكتور منتصر دويدار رئيس الجامعة التكنولوجية عن سعادته بعقد بروتوكول التعاون مع جامعة كفر الشيخ، لتاريخها العريق، معربا عن تطلعه أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون البناء بين جامعة كفر الشيخ وجامعة سمنود التكنولوجية، لتحقيق طفرات علمية وتكنولوجية هائلة.

IMG-20230418-WA0092

IMG-20230418-WA0091

IMG-20230418-WA0094

IMG-20230418-WA0095