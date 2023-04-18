عاجل
السوشيال ميديا.. أول قرار من النادي الأهلي عقب إيقاف كهربا 12 مباراة.. والزمالك يطلب عودة حارس المرمى من رحلة الاحتراف يفتتح عدة مشروعات اليوم.. محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير الشباب والرياضة البحوث الفلكية : عيد الفطر 2023 الجمعة .. هلال شوال يولد صباح يوم الخميس ويظل في الأفق مدة زمنية طويلة أخبار التعليم|إلكترونية أم ورقية|كيف ستعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي؟.. الوزارة تجيب..خبير: مدارس التعليم الفندقي توفر للطلاب العديد من الفرص التدريبية والوظيفية وزير البترول يبحث مع أمين "أوابك" تطوير آليات عمل المنظمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتى كفر الشيخ وسمنود التكنولوجية.. صور

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

وقع الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ برتوكول تعاون مشترك مع الدكتور منتصر دويدار، رئيس جامعة سمنود التكنولوجية بالغربية، وذلك بحضور الدكتور وليد رسلان عميد كلية الصناعة والطاقة بالجامعة التكنولوجية.

بتكلفة 6 مليارات جنيه..محافظ كفر الشيخ يكشف الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة بمطوبس

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار حرص الجامعة على تفعيل التعاون مع الجامعات والهيئات التعليمية المختلفة لتحقيق تعاون علمي وبحثي وتكنولوجي لتعزيز مخرجات العملية التعليمية والبحث العلمي، تنفيذا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ودعماً لرؤية مصر 2030م.

وأشار إلى أن مجالات التعاون تشمل تبادل الخبراء بين الطرفين وخاصة فى مجال التعليم والتدريب، وعقد مؤتمرات وورش عمل مشتركة، والمشاركة العلمية فى توصيف البرامج والمقررات الدراسية وتدريسها وانشاء المعامل المختصصة، واستغلال الامكانيات العلمية والمادية المتوفرة من مراكز وورش انتاجية ونوادى وملاعب ومستشفيات وبرامج حاسب ودوريات علمية وكوادر مؤهلة والتنسيق والتعاون فى كافة المراحل البحثية بدءًا من وضع الفكرة وإعداد التصميم وحتى مرحلة التنفيذ والتطبيق العملي.

من جانبه أعرب الدكتور منتصر دويدار رئيس الجامعة التكنولوجية عن سعادته بعقد بروتوكول التعاون مع جامعة كفر الشيخ، لتاريخها العريق، معربا عن تطلعه أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون البناء بين جامعة كفر الشيخ وجامعة سمنود التكنولوجية، لتحقيق طفرات علمية وتكنولوجية هائلة.

IMG-20230418-WA0092
IMG-20230418-WA0092
IMG-20230418-WA0091
IMG-20230418-WA0091
IMG-20230418-WA0094
IMG-20230418-WA0094
IMG-20230418-WA0095
IMG-20230418-WA0095
IMG-20230418-WA0093
IMG-20230418-WA0093
البحث العلمي حياة كريمة محافظ كفر الشيخ كفر الشيخ رئيس جامعة كفر الشيخ العملية التعليمية جامعة كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

360 انخفاضا لـ الجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار21 بالمصنعية

الطن نزل 3 آلاف جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

تحذيرات من الأرصاد| تفاصيل التحول المفاجئ في الطقس.. وموعد المنخفض الجوي

عاجل.. غلق جميع مقرات حزب النهضة في تونس بعد القبض على الغنوشي

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

الزمالك يطلب عودة حارس المرمى من رحلة الاحتراف.. تفاصيل

هل يتم تقليل عدد أيام العطلات الرسمية والإجازات؟ مفاجأة تنتظر الموظفين

قرارات صادمة.. شوبير: اتحاد الكرة أبلغ الأهلي والزمالك بالعقوبات رسميا

موضوعات متعلقة

فريق ديوان محافظة كفرالشيخ يواجه مجلس مدينة دسوق في نهائي الدورة الرمضانية

بتكلفة 6 مليارات جنيه..محافظ كفر الشيخ يكشف الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة بمطوبس

سيارة المركز التكنولوجي المتنقل تقدم خدمات متميزة في كفر الشيخ.. صور

محافظ كفر الشيخ يهنئ المحفّظ المثالي عقب تكريمه من الرئيس السيسي

محافظ كفر الشيخ يستعرض نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرى مركز مطوبس

كفر الشيخ .. ضبط 5 أطنان أسماك مملحة غير صالحة فى سيدى سالم وفوة

رئيس جامعة كفر الشيخ: «حياة كريمة» ارتقت بمستوى خدمات المواطنين.. صور

كفر الشيخ .. الأورمان توزع لحوما بكنيسة مار جرجس بالحامول

ترشيحاتنا

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لسجناء بمناسبة عيدي الفطر وتحرير سيناء

الإعدام لـ 8 أشخاص جندوا معتقلين داخل السجون لصالح داعش بالعراق

السيسي يدعو لمصر.. ومطلب عاجل لشيخ الأزهر|3 مشاهد من احتفالية ليلة القدر

البلطي 70 جنيهاً والجمبري 300.. أسعار السمك استعداداً لعيد الفطر المبارك| فيديو

مهيب عبدالهادي يكشف أسباب إيقاف كهربا 12 مباراة

أول قرار من النادي الأهلي عقب عقوبة كهربا وايقافه 12 مباراة.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج وفيلر.. نجمات يظهرن عيوب بشرتهن بلون شاحب في مسلسلات رمضان

مسلسل كامل العدد طرح القضية|بعد الطلاق.. كيف تقنعي أطفالك بالزواج مرة أخرى؟

9% فقط من الأشخاص يعثرون على سيارة مخفية في صورة الوهم البصري.. شاهد

بقايا طاقم أسنان غريب يثير ذهول رواد شاطئ بأمريكا.. اعرف السر

فيديو

هنقدم الساعة ولا هنأخرها.. التفاصيل الكاملة لموعد تطبيق التوقيت الصيفي رسميا

رسائل الرئيس السيسي خلال حفل ليلة القدر وكلمة شيخ الأزهر

الأرصاد في تحذير عاجل: أتربة وحرارة تقترب من الـ40

اكتشاف أيادٍ بشرية مقطوعة ومدفونة أسفل قصر في الضبعة .. ما قصتها ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ