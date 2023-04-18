لن يوقف وسيلعب السوبر.. هل ينتصر الأهلي بدفاعه عن كهربا؟| سيناريوهات الاستئناف

أخطر عزت خميس، رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة، النادي الأهلي، رسميا الثلاثاء بـ إيقاف محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الفريق لمدة 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه تسدد خلال شهر، فيما يعقد مجلس إدارة الأهلي غدا الأربعاء اجتماعا طارئا للرد على عقوبة كهربا، وترددت أنباء داخل النادي أن هناك اتجاها لاتخاذ قرار بالانسحاب من مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك.

تفاصيل عقوبة كهربا بالايقاف والغرامة

وجاء فرض هذه العقوبة على كهربا، على خلفية شكوى نادي الزمالك ضده بسبب هتافات مسيئة مع جماهير الأهلي، عقب مباراة القمة الأخيرة، والتي لعبت في إطار الجولة 14 من بطولة الدوري المصري يناير الماضي، والتي فاز بها المارد الأهلى على الفارس الأبيض بـ 3 أهداف نظيفة.

وقررت لجنة الانضباط أيضا، معاقبة رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بمنعه من حضور أي مباريات لمدة شهرين وتغريمه 300 ألف جنيه، وذلك ردا على شكوى النادي الأهلي ضده بسبب التصريحات المسيئة للاعب محمود كهربا والنادي الأهلي.

عقوبة كهربا غير منطقية

في هذا الصدد، قال خالد طلعت، الناقد الرياضي، إن عقوبة محمود عبد المنعم كهربا، مبالغ بها لأن لائحة العقوبات باتحاد الكرة لا يوجد ما ينص على إيقاف 12 مبارة، كما أن ما فعله اللاعب لا يستحق كل عقوبة مليون جنيه، موضحا أن العقوبة المنطقية ممكن أن تكون من 4 إلى 6 مبارات، وأن تقل الغرامة عن مليون جنيه، وبالتالي فإن العقوبة مبالغ فيها وقد يكون فيها إجحاف لكهربا.

وأضاف طلعت لـ "صدى البلد"، أنه في حال الاستئناف طبقا للتعليقات الصادرة عن وليد العطار مدير اتحاد الكورة، فإنه في حال استئناف الأهلي على العقوبة، فسيتم إيقاف تنفيذها، متوقعا طلعت أن الأهلي سيستأنف على العقوبة في اجتماعه غدا، ويصدر بيان للاعتراض وسيتم الاستئناف على العقوبة وأيضا تجميد العقوبة لحين مشاركة كهربا في السوبر، وهذا غالبا ما سيحدث بنسبة كبيرة بأن يشارك كهربا في السوبر.

سيناريو لعب كهربا مباراة السوبر

وأكد الناقد الرياضي خالد طلعت، أن هذا السيناريو الأقرب للتنفيذ، لأنه سيكون هناك تخوف من اتحاد الكرة أن ينسحب الأهلي من السوبر، لأنها ستمثل مشكلة كبير لاتحاد الكرة، بعد بيع التذاكر على أساس تواجد الاهلي، فلو الأهلي اعتزل عن مباراة السوبر ستكون مشكلة كبيرة مليئة بالخسائر المادية الكبيرة جدا لاتحاد الكرة، متوقعا أن يتم تجميد العقوبة وأن تصدر لجنة الاستئناف القرار النهائي بعد ماتش سوبر، بعد مشاركة كهربا.

وأوضح أنه بعد ذلك سيكون هناك تخفيف للعقوبة، بـ 4 مبارايات أو 6 مبارايات إيقاف على أقصى تقدير، ومن الممكن أن يتم تخفيض الغرامة، بحيث تكون 200 ألف أو 300 ألف جنيه، ولن تزيد عن ذلك، ووقتها سيقبل الأهلي العقوبة لأنه سيكون أنهى السوبر، وأيضا ضمن الدوري بشكل كبير.

موقف كهربا من المشاركة في السوبر

كان رئيس لجنة الانضباط، أكد في تصريحات إعلامية أنه تم إيقاف كهربا 12 مباراة وشيء طبيعي عدم معرفة لجنة التظلمات بالقرار لأن المتضرر لم يقدم أي استئناف حتى الان.

وأكد أن القانون المصري ينص على أن المتضرر يتقدم بالتظلم على القرار بمجرد إبلاغه به خلال 10 أيام من تاريخ صدور القرار، وفي حال تقديم استئناف على القرار، تظل العقوبة سارية لحين البت في الموضوع وصدور قرار رسمي سواء بتخفيف العقوبة أو بقائها كما هي أو إلغائها، مؤكدا أن إيقاف كهربا يمنعه من لعب مباراة السوبر التي تقام في 5 مايو المقبل بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وأي مباراة ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان رئيس لجنة التظلمات عادل الشوربجي، أعلن أمس في تصريحات إعلامية، أن اللجنة لم يصلها حتى الآن أي قرار من الاتحاد المصري لكرة القدم يخص إيقاف كهربا، موضحا أنه حال وصول قرار بإيقاف اللاعب يكون من حق الأخير التظلم ووقتها يتم إيقاف تنفيذ قرار الإيقاف لحين الفصل في التظلم.