تعرف على موعد صلاة عيد الفطر بمدن مطروح الثمانية

يختلف موعد صلاة عيد الفطر المبارك، من محافظة إلى أخرى، وتمتلك محافظة مطروح، مساحة كبيرة.

حيث تقع محافظة مطروح في أقصى الشمال الغربي ممتدة من الكيلو 61 غرب محافظة الإسكندرية حتى الحدود المصرية الليبية بطول 450 كم على طول ساحل البحر المتوسط، وتمتد جنوبا في الصحراء بعمق 400 كم جنوب واحة سيوة وتبلغ مساحتها الكلية 166563 كم2 أي نحو 16 % من مساحة مصر.



وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك بكافة المحافظات المصرية.

وجاء توقيت صلاة عيد الفطر في مدن مطروح الثمانية كالآتي:

مرسي مطروح 6.02

مدينة سيوة 6.14

مدينة السلوم 6.10

مدينة الحمام 5.55

مدينة النجيلة 6.05

مدينة براني 6.07

مدينة الضبعة 5,58

مدينة العلمين 5.57