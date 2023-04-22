الأسعار الجديدة لـ كيا سبورتاج 2023 في مصر

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية كيا في مصر عن زيادات أسعار طراز سبورتاج موديل 2023 خلال شهر أبريل الحالى .

كيا سبورتاج موديل 2023

وأوضح وكيل كيا ، أن السيارة سبورتاج موديل 2023 ، تأتى ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV داخل السوق المحلى ، وتم زيادة سعرها ما بين 100 ألف جنيه الى 150 ألف جنيه .

وتستمد السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 ، قوتها من محرك رباعى الإسطوانات سعة 1600 سى سى تيربو، ينتج قوة 180 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 265 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات «DCT».

كيا سبورتاج موديل 2023

وتاتى السيارة كيا سبورتاج موديل 2023، بمصابيح ضباب أمامية ، مصابيح أمامية LED ثنائية تعمل عند إدارة المحرك ، مصابيح إضاءة خلفية مزودة بشريط إضاءة بتقنية LED، زجاج جانبى وخلفى ملون ، عوارض تحميل فوق سقف السيارة ، حساس إضاءة ، فتحة سقف بانوراما ، جنوط رياضية 19 بوصة للفئات الأعلى .

كيا سبورتاج موديل 2023

بالإضافة إلى زر تشغيل/ إيقاف المحرك ، خيار وضعية القيادة حسب نوعية الطرق ، مثبت سرعة ، كاميرا خلفية ، لوحة عدادات ديجيتال ، فتح الشنطة الخلفية كهربائيًّا ، مرآة ذاتية التعتيم .

وتاتى وسائل الأمان فى السيارة كيا سبورتاج موديل 2023، بوسائد هوائية للمقاعد الأمامية ، فرامل مانعة للانغلاق مع توزيع الإلكترونى للفرامل ، نظام اتزان السيارة مع خلال عجلة القيادة والثبات الإلكترونى ، نظام مراقبة ضغط الاطارات ، برنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات ، برنامج تدعيم الفرامل ، فرامل يد إلكترونية ، حساسات ركن خلفية ، نظام تحذير تجنب الاصطدام فى النقطة العمياء .

كيا سبورتاج موديل 2023

أسعار كيا سبورتاج 2023

- فئة LX بسعر مليون و90 ألف جنيه بدلا من 990 الف جنيه .

- فئة EX بسعر مليون و190 الف جنيه بدلا من مليون و80 الف جنيه .

- فئة H/L بسعر مليون و330 الف جنيه بدلا من مليون و180 الف جنيه .

- فئة T/L بسعر مليون و430 الف جنيه بدلا من مليون و280 الف جنيه .

- فئة GT بسعر مليون و500 الف جنيه بدلا من مليون و350 الف جنيه .