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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأسعار الجديدة لـ كيا سبورتاج 2023 في مصر

كيا سبورتاج موديل
كيا سبورتاج موديل 2023

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية كيا في مصر عن زيادات أسعار طراز سبورتاج موديل 2023 خلال شهر أبريل الحالى .

كيا سبورتاج موديل 2023

وأوضح وكيل كيا ، أن السيارة سبورتاج موديل 2023 ، تأتى ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV داخل السوق المحلى ، وتم زيادة سعرها ما بين 100 ألف جنيه الى 150 ألف جنيه .

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وتستمد السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 ، قوتها من محرك رباعى الإسطوانات سعة 1600 سى سى تيربو، ينتج قوة 180 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 265 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات «DCT».

كيا سبورتاج موديل 2023

وتاتى السيارة كيا سبورتاج موديل 2023، بمصابيح ضباب أمامية ، مصابيح أمامية LED ثنائية تعمل عند إدارة المحرك ، مصابيح إضاءة خلفية مزودة بشريط إضاءة بتقنية LED، زجاج جانبى وخلفى ملون ، عوارض تحميل فوق سقف السيارة ، حساس إضاءة ، فتحة سقف بانوراما ، جنوط رياضية 19 بوصة للفئات الأعلى .

كيا سبورتاج موديل 2023

بالإضافة إلى زر تشغيل/ إيقاف المحرك ، خيار وضعية القيادة حسب نوعية الطرق ، مثبت سرعة ، كاميرا خلفية ، لوحة عدادات ديجيتال ، فتح الشنطة الخلفية كهربائيًّا ، مرآة ذاتية التعتيم .

 

وتاتى وسائل الأمان فى السيارة كيا سبورتاج موديل 2023، بوسائد هوائية للمقاعد الأمامية ، فرامل مانعة للانغلاق مع توزيع الإلكترونى للفرامل ، نظام اتزان السيارة مع خلال عجلة القيادة والثبات الإلكترونى ، نظام مراقبة ضغط الاطارات ، برنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات ، برنامج تدعيم الفرامل ، فرامل يد إلكترونية ، حساسات ركن خلفية ، نظام تحذير تجنب الاصطدام فى النقطة العمياء .

كيا سبورتاج موديل 2023

أسعار كيا سبورتاج 2023

- فئة LX بسعر مليون و90 ألف جنيه بدلا من 990 الف جنيه . 

- فئة EX بسعر مليون و190 الف جنيه بدلا من مليون و80 الف جنيه . 

- فئة H/L بسعر مليون و330 الف جنيه بدلا من مليون و180 الف جنيه . 

- فئة T/L بسعر مليون و430 الف جنيه بدلا من مليون و280 الف جنيه . 

- فئة GT بسعر مليون و500 الف جنيه بدلا من مليون و350 الف جنيه . 

كيا كيا سبورتاج موديل 2023 كيا سبورتاج سبورتاج سبورتاج موديل 2023 SUV

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