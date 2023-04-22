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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب 300 جنيه.. القبض على تبّاع أنهى حياة سائق في الشارع بالغربية

الضحية في الحادث
الضحية في الحادث

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم من إلقاء القبض على تباع ارتكب جريمة إنهاء حياة سائق توك توك بواسطة أداة حادة لخلافات مالية بينهما علي مبلغ مالي قيمته 300 جنيه بشوارع زفتي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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كما وجهت النيابة تهمه القتل العمد للتباع وأمرت باستدعاء شهود عيان للحادث وسماع أقوالهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة مع المتهم وحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مستشفى زفتي العام، باستقبال شاب مصاب بطعنة نافذة، ولفظ أنفاسه الأخيرة ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه.

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كما انتقلت  شرطة النجدة وقوة أمنية إلى محل البلاغ وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مقتل سائق نقل ثقيل يدعى "محمد محمد جابر" ويبلغ من العمر 32 عامًا، على يد مساعده ويدعى" طارق. اب " ويبلغ من العمر 22 عامًا، ويعمل "تباع" بطعنة نافذة في الجانب الأيمن من البطن، مستخدمًا سلاح أبيض.

بسبب خلاف على 300 جنيه 


وأفادت تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة مقتل سائق على يد تباع بسبب خلاف على مبلغ مالي قدرة 300 جنيه، أن المتهم باغت المجني عليه بسلاح أبيض وطعنة نافذة،  فأنهى حياته وفر هاربًا.

وأضافت التحريات أنه قبل وقوع الواقعة بأيام نشبت بينهما خلافات متكررة، بسبب خلاف على مبلغ مالي وتطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدي، ثم انتهت وتدخل العقلاء، ولكن المتهم اشتعل داخله الغضب من المجني عليه وظل يبعث رسائل تهديد للمجني عليه إلى أن ترصد له وطعنه طعنة أودت بحياته.

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وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز زفتي من ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان مركز شرطة زفتي .


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلي ذويها لدفنها بمقابر أسرته.

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