إزالة 12 محاولة بناء مخالف وتعدي على أراضٍ زراعية وأملاك دولة بأسيوط

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جهود الوحدات المحلية بنطاق مراكز المحافظة في التصدي لعمليات البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال إجازة عيد الفطر المبارك من خلال التواجد الميداني والمتابعة المستمرة.

وأكد على استمرار أعمال الرصد لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية طوال فترة أيام عيد الفطر في أي وقت من اليوم صباحًا ومساءًا لمنع وقوع هذه المخالفات والتعامل معها بشكل فورى وإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كان محافظ أسيوط أصدر تعليماته المشددة للمتابعة الميدانية بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والاحياء والقرى وإدارات المتابعة بالمراكز والتصدي لأية محاولات للبناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية خاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك والتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية أولًا بأول لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بهدف القضاء على كافة صور البناء العشوائي والتعديات على الأراضي.



وتنفيذًا لتكليفات المحافظ قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط تحت إشراف حسني درويش رئيس المركز وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة بإزالة حالتين تعدي على أرض زراعية بقرية سلام حوض الهيشة فضلا عن إزالة حالتين تعدي بقرية بني غالب عبارة عن حصيرة خرسانية لعمل مغسلة سيارات بجوار الحديقة العامة.

وتم إزالة المخالفة بمعرفة شنودة موسى نائب رئيس المركز وعلاء شعبان ومحمد فرغلى رؤساء الوحدات القروية ومسئولي الازالات وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للمركز.

وفي مركز القوصية قام اللواء محمد عزت رئيس المركز بالتنسيق مع المتابعة الميدانية بحملة لرصد وإزالة أية تعديات أو مخالفات بناء وتم خلالها إزالة 3 حالات تعدي على أرض زراعية بحوض الشيخ نجيب القبلي زمام المركز وتم إتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج تحت إشراف محمد عبدالراضي رئيس المركز بحملة لتنفيذ إزالة لعدد 4 حالات تعدي على أرض أملاك دولة بقرية الزرابي شرق المنطقة الصناعية على مساحة 570 متر مربع وهي عبارة عن تشوين أسمنت وبناء أسوار بالبلوك الأبيض.

وتم إزالة المخالفة بمشاركة أسامة كامل نائب رئيس المركز ومجدي عبد العال رئيس قرية الزرابي ومسئولي أملاك الدولة بالمركز كما تم فك شدة خشبية لسقف الدور الثالث علوي بقرية البلايزة.