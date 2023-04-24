أخبار الفن| محمد فهيم يكشف عن أصعب مشاهده في عملة نادرة.. ضياء عبد الخالق: فقدان أخي أصعب لحظات حياتي

نشر قسم الفن، عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

محمد فهيم بكشف عن أصعب مشاهده في عملة نادرة

كشف الفنان محمد فهيم عن اصعب المشاهد التي قابلته في مسلسل عملة نادرة الذي عرض في الموسم الرمضاني المنقضي.

هاني سرحان: سعيد بردود الأفعال على مسلسل حرب

اعرب المؤلف هاني سرحان عن سعادته بمشاركته في الموسم الرمضاني المنقضي بمسلسل حرب الذي قام ببطولته الفنان احمد السقا ومحمد فراج.

بعد ساعات من طرحها.. شذى تتصدر تريند تويتر بأغنية "اللي ما يتسموا"

طرحت المطربة شذى، أمس الأحد، أحدث أغنياتها بعنوان "اللي ما يتسموا"، عبر يوتيوب وعدد من المنصات الغنائية الرقمية.

محمد رمضان: احضر لفيلم جديد من تأليف محمد سامي

كشف الفنان محمد رمضان عن تفاصيل أحدث أعماله السينمائية هارلي وذلك خلال لقاءه مع برنامج انسايدر.

ضياء عبد الخالق: فقدان أخي من أصعب اللحظات في حياتي

قال الفنان ضياء عبد الخالق، إن شخصية عوض وهدان بمسلسل سوق الكانتو صعبة جدا وأن الترشيح جاء من المخرج حسين المنباوي.