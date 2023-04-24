عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| محمد فهيم يكشف عن أصعب مشاهده في عملة نادرة.. ضياء عبد الخالق: فقدان أخي أصعب لحظات حياتي

صدى البلد

نشر قسم الفن، عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

 

محمد فهيم بكشف عن أصعب مشاهده في عملة نادرة

كشف الفنان محمد فهيم عن اصعب المشاهد التي قابلته في مسلسل عملة نادرة الذي عرض في الموسم الرمضاني المنقضي.

 

هاني سرحان: سعيد بردود الأفعال على مسلسل حرب

اعرب المؤلف هاني سرحان عن سعادته بمشاركته في الموسم الرمضاني المنقضي بمسلسل حرب الذي قام ببطولته الفنان احمد السقا ومحمد فراج.

 

بعد ساعات من طرحها.. شذى تتصدر تريند تويتر بأغنية "اللي ما يتسموا"

طرحت المطربة شذى، أمس الأحد، أحدث أغنياتها بعنوان "اللي ما يتسموا"، عبر يوتيوب وعدد من المنصات الغنائية الرقمية.

 

محمد رمضان: احضر لفيلم جديد من تأليف محمد سامي

كشف الفنان محمد رمضان عن تفاصيل أحدث أعماله السينمائية هارلي وذلك خلال لقاءه مع برنامج انسايدر.

 

ضياء عبد الخالق: فقدان أخي من أصعب اللحظات في حياتي

قال الفنان ضياء عبد الخالق، إن شخصية عوض وهدان بمسلسل سوق الكانتو  صعبة جدا وأن الترشيح جاء من المخرج حسين المنباوي.

محمد رمضان اخبار الفن ضياء عبد الخالق محمد سامى احمد السقا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الحديد تتراجع بقوة لأول مرة منذ ديسمبر عالميا| وهذه قيمة الطن الآن

250 جنيها زيادة على بطاقة التموين.. قرارات مهمة يزفها وزير المالية

17 درجة مرة واحدة خلوا بالكم.. الأرصاد تفجر مفاجأة في طقس اليوم

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة في عيار21 بعد العيد

بعد 45 يومًا من الثبات|مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه بعد العيد

رعدية على هذه الأماكن.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات اليوم

هدية الحكومة لأصحاب المعاشات.. زيادة 6% في المخصصات المالية بالموازنة الجديدة |تفاصيل

لما الهضبة يبارك لي.. ماذا قال عمرو دياب لـ«جوري بكر» عن دورها في «جعفر العمدة»؟

ترشيحاتنا

موعد صرف معاش شهر مايو .. استعدادات مكثفة

عدم الرضاعة الطبيعية أبرزها.. الصحة تكشف أسباب الإصابة بسرطان الثدي

موسم حصاد القمح.. 15 معلومة تهم المزارعين ومفاجأة بأسعار توريد الإردب والمستهدف

بعد إيقافه.. موقف محمد الشناوي من المشاركة في السوبر أمام الزمالك

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري والقنوات الناقلة

حياة كريمة.. الصحة تطلق قافلة طبية بالشرقية للكشف والعلاج مجاناً

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغنى شاب في مصر يحصل على عيدية 90 ألف جنيه| شاهد

نشرة المرأة والصحة| 4 علامات تتنبأ بـ الطلاق بين الزوجين.. صور أثارت الجدل لـ نسرين طافش وزوجها

سرطان الرئة| 4 علامات تحذيرية تظهر في الصباح الباكر

بفستان أحمر… نادين نجيم تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو

250 جنيها زيادة على بطاقة التموين.. قرارات مهمة يزفها وزير المالية

أزمة كبيرة تنتظر الأهلي في المغرب قبل مواجهة الرجاء بسبب الوداد.. فيديوجراف

لما الهضبة يبارك لي.. ماذا قال عمرو دياب لـ«جوري بكر» عن دورها في «جعفر العمدة»؟

أكلة شهيرة في العيد.. فوائد في الترمس تجعلك لا تستغني عنه أبدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

اﻟﻤﺰﻳﺪ