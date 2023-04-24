يحول الإسكندرية لمركز تجارة عالمي.. مكاسب استراتيجية لافتتاح محطة تحيا مصر |تفاصيل

تواصل مصر استكمال مسيرة البناء والتنمية من خلال إقامة المشروعات القومية العملاقة، خاصةً داخل محافظة الإسكندرية، التي تعتبرها وزارة النقل من أهم محافظات مصر، لاحتوائها على ميناء الإسكندرية، الذي يعد واحدًا من أهم الموانئ المصرية.

وتستعد محافظة الإسكندرية، لافتتاح محطة تحيا مصر التي تعمل بأحدث وسائل الشحن وتداول البضائع.

افتتاح محطة تحيا مصر

محطة تحيا مصر، هي محطة ذكية خضراء تعمل بأفضل الوسائل الحديثة في شحن وتفريغ وتداول البضائع سواء حاويات بضائع عامة وتديرها شركة عالمية متخصصة في مجال الإدارة والتشغيل هى CMA الفرنسية التي تملك خطوط ملاحية وهي ثاني خطوط العالم.

وبعد دخول محطة تحيا مصر، في إطار التشغيل، تساهم في دخول ميناء الإسكندرية كإحدى محطات الترانزيت في المستقبل؛ لتحقيق غرض وزارة النقل بجعل مصر مركزا للتجارة واللوجستيات وجذب خدمات جديدة إلى الموانئ المصرية؛ نظرًا لتوفر المناخ الملائم والأعماق المناسبة التي لم تتوفر من قبل، كما أنه تم لأول مرة دخول سفينة بحجم كبير إلى ميناء الإسكندرية.

وتعتبر المحطة من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري، حيث تحتوي المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات)، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت، كما أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2450 مترا طوليا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، حيث أن أقصى عمق يصل إلى 17.50 متر.

ويقول اللواء بحري متقاعد، حسن جميل الهرميل، إن الدولة تهتم اهتماما كبيرا بمحافظة الإسكندرية، حيث إن ميناء الإسكندرية من أهم الموانئ المصرية وسيكون أهم الموانئ التي تجعل مصر محطة أساسية للتجارة العالمية.

كيف كانت المحطة سابقا؟

وأضاف "الهرميل"، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن محطة مصر بميناء الإسكندرية تحتوي على 3 محطات لتكون محطة للبضائع وثانية للبضائع وأخرى للسيارات، مؤكدا أن تلك المحطة سوف تساعد على تحسين الاقتصاد الوطني، مما يساعد الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.

وأشار “الهرميل”، إلى أن الهدف من هذه المحطة أن تكون محطة ذكية خضراء تعمل بأفضل الوسائل الحديثة في شحن وتفريغ وتداول البضائع سواء حاويات او البضائع العامة.

الجدير بالذكر أن موقع المحطة سابقا كان مسطح مائي حيث كان ميناء الإسكندرية مسطحه المائي أكبر من مسطحه البري ومن هنا جاء إنشاء هذه المحطة لافتا الى المشروعات الكبرى الأخرى في ميناء الدخيلة مثل محطة رصيف 100 وغيرها من المشروعات ومحطة رصيف 85/ 3 بميناء الإسكندرية وحيث بيتم التعاقد مع شركة مصرية وطنية لادارتها.

ويوجد على هذه المحطة حاويات بها فواكه سيتم تصديرها إلى اوروبا وهو ما يساهم في زيادة العملة الصعبة والدخل القومي لافتا الى أن الموانئ العربية نتكامل معها ولانتنافس معها من أجل مصلحة مصر ومصلحة الأشقاء في الدول العربية.

ونرصد لكم أهم وأبرز المعلومات عن محطة مصر بالأسكندرية التي جاءت كالتالي:

١- المحطة تديرها شركة عالمية متخصصة في مجال الادارة والتشغيل هي CMA الفرنسية التي تملك خطوط ملاحية وهي ثاني خطوط العالم

٢- المحطة تعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحري.

٢- تشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع ، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات) .

٣- قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت ، كما أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2450 مترا طوليا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث ان اقصى عمق يصل الى 17.50 متراً .

4- تعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء مما يساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية

5- من المنتظر ان تعمل بها أيادي عامله مصرية بنسبة تزيد عن 95% و الذى بدورة يوفر حوالى 1500 وظيفة عمل مباشرة و 2000 فرصة عمل غير مباشرة.

6- الهدف من هذه المحطة ان تكون محطة ذكية خضراء تعمل بأفضل الوسائل الحديثة في شحن وتفريغ وتداول البضائع سواء حاويات او البضائع العامة

7- هذه المحطة استغرقت بنيتها التحتية عامين وبنيتها الفوقية ٦ أشهر

8- من المخطط ان يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المحطة بعد عيد الفطر المبارك.

9- أول محطة تم بناؤها بأموال مصرية واستشاري مصري وشركات مصرية وهي مملوكه بالكامل لثلاث هيئات مصرية .

10- تم الاستعانة مع شركة عالمية متخصصة في مجال الادارة والتشغيل وهي CMA الفرنسية وتملك خطوط ملاحية وهي ثاني خطوط العالم.

11- تأتي هذه المحطة في إطار خطة ميناء الإسكندرية الكبير الذي يتكون من ميناء الإسكندرية والدخيلة وابوقير وحيث يجري إنشاء حواجز أمواج لميناء الأسكندرية الكبير باطوال 5 كم.

12- موقع المحطة سابقا كان مسطح مائي حيث كان ميناء الإسكندرية مسطحه المائي أكبر من مسطحه البري ومن هنا جاء إنشاء هذه المحطة .

13- يوجد على هذه المحطة حاويات بها فواكه سيتم تصديرها الى اوربا وهو ما يساهم في زيادة العملة الصعبة والدخل القومي.

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