لم يُحسم..شوبير يكشف موقف الأهلي من عرض سيسكا موسكو لضم عبد القادر

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق موقف مجلس إدارة النادي من عرض سيسكا موسكو لضم عبد القادر نجم الفريق .

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن مجلس إدارة الأهلي لم يحسم موقفه بعد من عرض سيسكا موسكو خاصة في ظل ضغط المباريات وضيق الوقت .

وأضاف شوبير أن عبد القادر لديه رغبة في الرحيل عن الفريق وخوض تجربة الاحتراف مشددا أن مجلس الإدارة قرر حسم الأمر عقب مباراة السوبر المصري أمام الزمالك يوم ٥ مايو المقبل .

وتابع شوبير أن الأمور في روسيا غير مستقرة على الإطلاق وهو الأمر الذي يصعب من مهمة مجلس الإدارة بالموافقة على رحيل عبد القادر .