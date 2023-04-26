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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الروسية تعلن أسماء 10 دبلوماسيين نرويجيين أشخاصا غير مرغوب فيهم

صدى البلد

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، عن 10 من موظفي سفارة النرويج ومكتب ملحقها العسكري في موسكو أشخاصا غير مرغوب فيهم .

وقالت الخارجية الروسية - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - "إنه تم اليوم استدعاء سفير مملكة النرويج روبتر كفيله إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث قدم له احتجاجا شديدا على قرار أوسلو طرد 15 دبلوماسيا من السفارة الروسية في النرويج، وموظفي مكتب الملحق العسكري في وقت سابق هذا الشهر".

وأكدت الخارجية ، أن هذه الخطوة من جانب النرويج أدت إلى تفاقم الوضع في العلاقات الثنائية، التي وصلت بالفعل إلى مستوى متدني للغاية، حيث تم تسليم السفير مذكرة تعلن 10 موظفين في السفارة النرويجية في موسكو ومكتب الملحق العسكري أشخاصا غير مرغوب فيهم.

كما تم أيضا إبلاغ السفير النرويجي - وفقا للبيان - بأن هذا الإجراء ستتبعه إجراءات أخرى ردا على تصرفات أوسلو، بما في ذلك فرض قيود على توظيف المواطنين الروس من قبل البعثات الدبلوماسية النرويجية.

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