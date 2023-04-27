عمرو خليل : كلمة مصر بمجلس الأمن لخصت الرؤية والموقف الداعم للشعب السوداني

علق الإعلامي عمرو خليل، على الأحداث الجارية في السودان، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الدبلوماسية المصرية، في إعادة عدد من المصريين والجنسيات المختلفة من السودان عبر معبر ارقين.

وأشار عمرو خليل، خلال برنامجه "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، إلى أنه تم إعادة تمركز البعثة المصرية في الخرطوم لموقع آخر مع تزايد التهديدات، حيث تم إجلاء آلاف المصريين من السودان في ظل تزايد الاشتباكات.

وذكر "خليل"، أن كلمة مصر بمجلس الأمن عبرت عن كل التخوفات مما يحدث في السودان ولخصت الرؤية المصرية والموقف الداعم للشعب السوداني وعودة كل الأطراف للمفاوضات، وحذرت من أي تدخلات خارجية.

ونعى الإعلامي عمرو خليل، ببالغ الحزن والأسى شهيد الواجب محمد الغراوي، مساعد الملحق الإداري بسفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم، الذى استشهد يوم الإثنين الماضي خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين فى السودان.