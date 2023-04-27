محمد الليثي يشارك بدور "عصفورة" في مسلسل اللعبة 4

تبدأ منصة شاهد في شهر مايو إذاعة أولى حلقات الجزء الرابع من مسلسل اللعبة بعنوان “اللعبة راجعة بموسم جديد، بس المرة دي راجعة بدوري الأبطال”.. وذلك بعد النجاح والانتشار الواسع الذي حققه مسلسل اللعبة في الأجزاء الأول والثاني والثالث.

ويشارك الممثل الشاب محمد الليثي في الجزء الرابع من مسلسل "اللعبة 4"ويقدم "الليثي" خلال أحداث المسلسل شخصية "عصفورة" وهو مقرب جدا من "مازو" هشام ماجد، ويتخلل أحداث المسلسل العديد من المواقف الكوميدية.

يذكر أن الفنان محمد الليثي، شارك مؤخرا في بطولة العرض المسرحي "قانون أنتيجون" للمخرجة دينا أمين وبطولة مايان السيد، وحقق العرض المسرحي نجاح كبير على المستوي الجماهيري ونال استحسان وإشادة النقاد.

كما شارك في العديد من المسلسلات الدرامية، منها مسلسل "عمر و دياب" مع على ربيع ومصطفى خاطر، وشارك في فيلم "جحيم في الهند" ومسلسل "خفة يد" ومسلسل "كابتن أنوش" وبرنامج "أيمن يقدمه أشرف".

مسلسل "اللعبة" من بطولة النجوم: هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، محمد الليثي، وغيرهم، وإخراج معتز التوني.