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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

6 معلومات حول أسواق نصف الجملة بعد جولة الرئيس وما ستوفره للمواطن

أسواق نصف الجملة
أسواق نصف الجملة

تسعى الدولة جاهدة لتوفير كافة احتياجات المواطن رغم الزيادة السكانية التي تعاني منها الدولة ورغم عن ارتفاع الأسعار والسلع عالمياً نتيجة للعديد من العوامل وأهمها الحرب الروسية الأوكرانية التي ضربت باقتصادات الدول وأدت إلى ارتفاع الأسعار ونقص الموارد وفاقمت من أزمة الغذاء، وفي إطار ذلك وجهت الدولة بإنشاء أسواق نصف الجملة بنظام حق الانتفاع لزيادة الحجم المعروض.

أسواق نصف الجملة

أسواق نصف الجملة

وفي إطار متابعة الجهود الجارية لإنشاء عدد من أسواق “نصف جملة” لخدمة المواطنين، قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بجولة تفقدية لعدد من المناطق بمحافظة القاهرة والتى شملت عددًا من الأسواق الرئيسية الجديدة التى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى حي مدينة نصر، والتي تتضمن أسواق أحمد فخري وأسواق حسن المأمون، وفي حي المقطم أسواق عمار بن ياسر وسوق المقطم بمحور عبدالمجيد محمود وأيضاً سوق حي الأمل وسوق نادي الشمس بمصر الجديدة.

أسواق نصف الجملة

وناقش الرئيس القائمين على تنفيذ سوق أحمد فخرى الذى يمتد على مساحة ٢٫٦٤ فدان في تقاطع شارع أحمد فخري مع شارع اللواء عبدالرازق السنهورى، حيث أكد الرئيس أنه تم اختيار مواقع هذه الأسواق فى مناطق مناسبة بين أسواق الجملة الرئيسية وأسواق التجزئة حتى تكون تكلفتها مناسبة للمستهلكين، مما يجعل أسواق التجزئة تنظم أسعارها، حيث تم اختيار هذه النماذج الخمسة للأسواق ويتم افتتاحها فى ٣٠ يونيو المقبل.

أسواق نصف الجملة

ووجه الرئيس بنقل سوق الأمل الذي يقع خلف سوق أحمد فخري ليكون جزءًا منه عقب افتتاحه، مشيرا إلى أن هذه الأسواق بمثابة اختبار وفى حال نجاحها سيتم تعميم هذه الأسواق.
كما أشار الرئيس إلى أنه تم الاتفاق مع تجار الجملة لتقديم أسعار للسلع قريبة من سعر الجملة للمواطنين عبر هذه الأسواق التى يتم تنفيذها، وفى حال نجاح هذه الأسواق سيتم استكمال باقى مخطط تعميمها بمختلف أنحاء الجمهورية.

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وقال الرئيس السيسي إن هذا السوق على سبيل المثال لا يمكن أن يغطى منطقة مدينة نصر ولا يمكن أن يغطى أيضا سوق نادى الشمس منطقة مصر الجديدة، لأننا نتحدث عن ملايين من المواطنين، وفى حال نجاح الفكرة وشعر الجمهور بفرق الأسعار سيتم استكمال المخطط.

أسواق نصف الجملة

موعد الانتهاء من انشاء أسواق نصف الجملة

تابع الرئيس أعمال تنفيذ سوق حسن المأمون، حيث استمع لشرح حول مواعيد الانتهاء من تنفيذ المشروع والذى من المقرر أن ينتهى بالكامل خلال شهر ديسمبر المقبل، حيث أشار الرئيس إلى أن هذا السوق سيحدث نقلة كبيرة للمنطقة.

كما تفقد الرئيس بحى المقطم سير الأعمال فى سوق محور عبدالمجيد محمود الرابط بين شارع تسعة فى المقطم وشارع صلاح سالم، حيث يقع على مساحة ٦٫٨ فدان ويضم ١٨ مبنى بإجمالى ٢٣٠ محلا، حيث أشار الرئيس إلى أن المحال التجارية التى يضمها السوق ستوفر فرصة لبيع المشغولات الفنية والحرف اليدوية.

أسواق نصف الجملة

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ السوق فى ٣٠ يوليو المقبل، كما استمع الرئيس لشرح مفصل حول أعمال تنفيذ سوق عمار بن ياسر الذى يمتد على مساحة ٩ فدادين ويتكون من منطقة السوق التجارى ومنطقة النادى الاجتماعى الذى يمثل متنفسا لسكان المقطم ويضم السوق ١٥١ محلا تجاريا بأنشطة مختلفة تضم الأفران ومحال الخضراوات والفاكهة والدواجن واللحوم والحرف اليدوية، بالإضافة لتوفير مكان انتظار للسيارات منعا للتكدس المروري.

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ومن المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال الإنشاءات فى هذا السوق يوم ٣٠ أغسطس المقبل. وقد وجه الرئيس السيسى بتوسعة كافة المحاور التى تؤدى لسوق عمار بن ياسر.

كما تفقد الرئيس سير الأعمال فى تنفيذ محور عبدالمجيد محمود بطول ٧ كيلومترات الذى ينقل الحركة إلى محور ياسر رزق بالمقطم ومنه إلى شارع صلاح سالم ومحور الحضارات وصولا لكورنيش النيل ويهدف إلى تسهيل حركة المواطنين وتخفيف الضغط المروري، حيث أكد الرئيس أن هذا المحور يستهدف تحقيق نقلة كبيرة للحركة المرورية، حيث من المقرر الانتهاء من المحور بالكامل بنهاية شهر يوليو المقبل.

أسواق نصف الجملة

معلومات أسواق نصف الجملة

  1. تعمل أسواق نصف الجملة على زيادة الحجم المعروض من السلع وبأسعار في متناول المواطنين
  2. أسواق الجملة تكون كبيرة وتبلغ مساحتها 100 فدان
  3. يتم إنشاء أسواق نصف جملة بدلًا من الشوادر المقامة في الشوارع وذلك للحفاظ على أسعار متوازنة
  4. لها مساحات مختلفة تبدأ من 2 فدان حتى 10 أفدنة داخل المناطق كثيفة السكان مثل مصر الجديدة ومدينة نصر.
  5. إن إنشاء أسواق نصف جملة بنظام حق الانتفاع تحافظ على استقرار أسعار السلع
  6. مصر تحتاج إلى إنشاء 22 سوق جملة بمساحات كبيرة وهو ما يوفر على توافر السلع بأسعار مناسبة.
أسواق نصف الجملة سوق الأمل سوق أحمد فخري السيسي مدينة نصر سوق حسن المأمون سوق محور عبدالمجيد محمود المقطم صلاح سالم

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