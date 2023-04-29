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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اخبار الفن| طارق لطفي: ليلة السقوط استعرض مقاومة الجيش العراقي لـ"داعش".. نجوم سقطوا على المسرح أثناء الغناء

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية الأبرز خلال صباح اليوم، وجاءت الأحداث بها كما يلي.

 

لوسي: التمثيل اخدني من الرقص.. واعتذرت عن الأفراح لانشغالي بالأعمال الفنية

أكدت الفنانة لوسي، ان مشاركتها فى الأعمال السينمائية اثرت عليها كراقصة، نظراً لارتباطها بتصوير عدد من الاعمال الدرامية والسينمائية .

 

شيرين ليست الأولى.. نجوم سقطوا على المسرح أثناء الغناء

سقطت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أثناء إحيائها حفلا في دبي، وقالت معلقة على ذلك: "ما يقع إلا الشاطر.. وهيسيبوا الحفلة وهيقولوا شيرين وقعت".

 

هدى الأتربي: سعيدة بتعاوني مع ياسمين عبدالعزيز في "ضرب نار"

التقت عدسة صدى البلد بالفنانة هدى الأتربي وكشفت لنا عن كواليس تواجدها في مسلسل ضرب نار مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز والمواقف التي جمعتهما سويا في الكواليس، وعن النصائح التي وجهتها لها، وتحدثت عن سر لومها بأنها مسحت دموعها في أحد المشاهد.

 

عمرو سعد يكشف كواليس خاصة عن الأجهر مع عمرو أديب.. غدا

يحل الفنان عمرو سعد وأبطال مسلسل "الأجهر" ضيوفا على الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على شاشة MBC مصر، غدا الأحد في تمام العاشرة مساء

 

طارق لطفي: ليلة السقوط استعرض مقاومة الجيش العراقي لـ"داعش" وطردهم من الموصل

كشف الفنان طارق لطفي عن الاسباب التي حمسته للتواجد في مسلسل ليلة السقوط الذي عرض في الموسم الرمضاني المنقضي.

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