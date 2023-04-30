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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تقلل الكوليسترول.. فوائد مذهلة للحلبة المنبتة تعرف عليها

الحلبة المنبتة لها
الحلبة المنبتة لها فوائد صحية عديدة لجسم الإنسان

تتميز الحلبة المنبتة ، بأنها غنية بالفيتامينات والمعادن: تحتوي الحلبة المنبتة على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية مثل فيتامين C والكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور.، كما أنها غنية بالألياف: تحتوي الحلبة المنبتة على الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين عملية الهضم وتقليل مستويات الكولسترول في الدم.

كما تعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمي.. حيث تحتوي الحلبة المنبتة على مركبات نباتية تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي وتقليل الالتهابات والأمراض المعوية.،كما تحتوي الحلبة المنبتة على مركبات نباتية تساعد على تحسين صحة الجهاز التنفسي وتقليل الالتهابات والأمراض المتعلقة بالجهاز التنفسي.

ولان الحلبة المنبتة تحتوي على مركبات نباتية تساعد على تحسين صحة القلب وتقليل مستويات الكولسترول الضار في الدم.. حيث تؤكد الدراسات أن الحلبة المنبتة وبراعم النباتات لها فوائد صحية عديدة، فهي غنية بفيتامين ج وفيتامين د وحمض الفيتيك.
 

 وقد أكدت الدراسات الطبية على انها تحمل قيمة غذائية عالية للجسم كله، ولها العديد من الفوائد الصحية حتى الحامل والرضاعة الطبيعية.، لذا فان تناول الحامل للحلبة المنبتة يساعد على زيادة إدرار الحليب بالثدي.. حيث تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم مما يحمي من هشاشة العظام.

و تساعد تناول الحلبة المنبتة على تنظيم معدلات السكر في الدم .،  وتساعد الحلبة المنبتة  على كبح الشهية والتخلص من الوزن الزائد.، كما تقلل التوتر وتساعد على النوم دون أرق.، وتحسن عمل الكبد وتزل السموم التي تضره، وتقلل كذلك من مشاكل القولون والهضم.

الضغط :


وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراه في النباتات الطبية والأعشاب البرية، ان البراعم غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية؛ لذا فهي تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار، وتعزيز مستويات الكوليسترول الجيد في الجسم  ، كما أنها مصدر غني للبوتاسيوم، فإنها تقلل خطر الإصابة بمشاكل القلب عن طريق خفض مستويات ضغط الدم.، ونظرًا لخصائصه المضادة للالتهابات، فإنها تساعد أيضًا في تقليل الالتهاب والضغط على نظام القلب والأوعية الدموية.
كما يساعدك الطعام الذي يحتوي على سعرات حرارية منخفضة جدًا وذو محتوى غذائي عالٍ على الحفاظ على النشاط والامتلاء لفترة أطول من الوقت؛ بسبب محتواه العالي من الألياف.

 الشيخوخة:

 

ويمكن أن تحد الحلبة من الشيخوخة المبكرة حيث أن البراعم غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على منع تدمير الحمض النووي ومكافحة الجذور الحرة التي هي السبب الجذري  للشيخوخة المبكرة.

وتحتوي البراعمى على نسبة عالية من الإنزيمات الحية التي تعزز عملية التمثيل الغذائي وتكسر الطعام بشكل فعال ، بواسطة الإنزيمات  والتي تساعد في امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل. 

كما تعتبر البراعم منبهًا قويًا لخلايا الدم البيضاء التي تساعد الجسم على محاربة أي نوع من الأمراض أو العدوى؛ بسبب احتوائها على نسبة عالية من فيتامين  أ ، ونظرًا لخصائصه العالية المضادة للأكسدة ووفرة براعم فيتامين أ، فقد ثبت أنه مفيد لتقوية وتحسين نظام المناعة لديك.
 

وتساعد البراعم  ، على تنشيط الدورة الدموية ،والحفاظ كذلك  على تعداد خلايا الدم الحمراء في جسمك بسبب وفرة محتوى النحاس والحديد فيه..حيث تساعد البراعم على إصلاح الشعيرات الدموية التالفة، وتحسين إمداد الأكسجين لأجزاء مختلفة من الجسم وتحسين أداء الأعضاء والخلايا.
 

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